I tifosi di Nantes e Rennes hanno dato spettacolo sugli spalti in occasioni degli ultimi derby bretoni disputati in campionato: da Joker a It, c'è sempre un riferimento cinematografico...

Sergio Pace Redattore 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 19:44)

Il derby bretone tra Nantese Rennes è stato spesso accompagnato da coreografie spettacolari che hanno fatto strabuzzare gli occhi ai tifosi presenti allo stadio. Canarini e Les Rouges et Noirs si sfideranno domenica 8 dicembre alle ore 17:00 allo Stade de la Beaujoire per la quattordicesima giornata di Ligue 1.

Il derby è passione, rivalità e colore. E, in occasione delle sfide che hanno messo di fronte Nantes e Rennes, le due tifoserie hanno dato libero sfogo alla loro fantasia mettendo in bella mostra coreografie sbalorditive. Basta andare indietro di qualche anno, precisamente al 25 novembre 2017, per ritrovare una coreografia, realizzata dai tifosi del Rennes, che non può non essere menzionata.

All'improvviso Joker — Prima del fischio d'inizio del derby bretone in casa del Rennes, i tifosi rossoneri sono passati alla storia per una delle coreografie più belle in assoluto. Ad un certo punto nella curva rossonera è comparsa una gigantografia che rappresentava Joker - pagliaccio malefico e uno dei supercriminali più famosi della storia dei fumetti statunitensi pubblicati da DC Comics -.

Il volto della nemesi di Batman campeggiava al centro della curva del Rennes catturando su di sé gli sguardi di tutti i tifosi presenti al Roazhon Park. La coreografia orchestrata dai tifosi del Rennes ha portato parecchia fortuna alla squadra, allora allenata da Sabri Lamouchi.

Il Rennes, infatti, riuscì a battere 2-1 il Nantes, guidato in panchina da Claudio Ranieri, grazie alla doppietta di Wahbi Khazri. La rete del momentaneo pareggio dei Canarini venne realizzato dagli undici metri dal compianto Emiliano Sala.

I sostenitori del Nantes avevano invece organizzato una coreografia ad inizio match con cartoncini e teloni di colore giallo e verde e uno striscione che recava la scritta: "Dans l'histoire du Nantes FC pour l'eternite!", "Nella storia del Nantes FC per l'eternità!".

In generale, la Roazhon Celtic Kop, ovvero la parte più calda del tifo dello stadio del Rennes, è stata protagonista negli anni di coreografie altamente spettacoli e originali, in gran parte ispirate al mondo del cinema. Come dimenticare la coreografia rappresentante il volto del pagliaccio It - uno dei personaggi più inquietanti e spaventosi generati dalla mente di Stephen King - con la scritta "Benvenuti nel vostro peggior incubo".