Dalla Champions con il Chelsea alla…strada, l’epilogo di Jacob Mellis

Ad appena diciannove anni, calcava i campi della più ambita tra tutte le competizioni. Ascoltare quella sinfonia magica e sognare di avere in mano la coppa dalle grandi orecchie. Il nativo di Nottingham, Jacob Mellis ha provato queste emozioni, entrando nei minuti di recupero di un Chelsea-Zilina, nella stagione 2010/2011. Venuto fuori dall’accademy dei blues, neanche ventenne, guadagnava qualcosa come mezzo milione l’anno. Ma la vita è imprevedibile e oggi quel ragazzo prodigio non ha più nulla. Gli infortuni hanno condizionato la sua carriera, questo sì, ma alcol e serate in discoteca hanno contribuito a far precipitare una carriera che in tanti pronosticavano luminosa.