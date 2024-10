I risultati non sono stati quelli sperati, soprattutto durante l'ultimo europeo che ha visto la Danimarca non riuscire mai ad arrivare alla vittoria. Da qui la decisione di separarsi e cercare un nuovo profilo.

E' di questi minuti la notizia legata all'arrivo del nuovo allenatore : si tratta di Brian Riemer , ex tecnico dell'Anderlecht, che assume il ruolo di commissario tecnico. Anche in questo caso di tratta di un profilo giovane ma che godrebbe della forte stima da parte della DBU, la Federazione danese.

"Il 46enne Brian Riemer è stato nominato come nuovo commissario tecnico della Danimarca con un contratto fino al Mondiale del 2026. Riemer ha lavorato come assistente allenatore al FC Copenaghen e al Brentford in Premier League, e di recente ha riportato l'Anderlecht ai vertici del calcio belga come capo allenatore", recita il comunicato ufficiale.