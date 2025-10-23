Il Marsiglia esce sconfitto 2-1 a Lisbona dopo una partita segnata da decisioni arbitrali controverse

Danilo Loda 23 ottobre - 11:26

La trasferta di Lisbona si è trasformata in una serata da dimenticare per l’Olympique Marsiglia. Dopo la travolgente vittoria per 4-0 contro l’Ajax al Velodrome, la squadra di Roberto De Zerbi si presentava alla sfida con lo Sporting con rinnovato entusiasmo e la volontà di dare continuità al proprio cammino europeo. Tuttavia, ciò che sembrava l’inizio di una nuova fase positiva si è presto trasformato in un incubo fatto di episodi arbitrali controversi.

De Zerbi punta il dito contro l'arbitro Obrenovic — Il Marsiglia aveva iniziato con convinzione, riuscendo a tenere il controllo del gioco e a creare le occasioni migliori. Al 45’ è arrivato il meritato vantaggio grazie a un gol spettacolare di Igor Paixao, capace di battere il portiere dello Sporting con un sinistro preciso sotto l’incrocio. Ma la gioia è durata appena due minuti: Emerson, già ammonito, è stato espulso per una presunta simulazione dopo un contatto in area, episodio che ha cambiato completamente l’inerzia della gara. L’arbitro sloveno Rade Obrenovic, che inizialmente aveva indicato il dischetto, ha annullato il rigore e mostrato il secondo giallo al giocatore marsigliese, lasciando l’OM in dieci uomini per tutta la ripresa.

Un episodio che ha scatenato la furia di Roberto De Zerbi. Intervenuto ai microfoni di Canal +, il tecnico italiano non ha nascosto la propria delusione: “Abbiamo pagato per gli errori arbitrali. Non mi è piaciuto il modo in cui è stata diretta la partita, credo che l’arbitro non fosse all’altezza di un incontro di questo livello.”

Parole dure, che trovano eco nelle dichiarazioni di Pierre-Emerick Aubameyang, anche lui molto critico: “È stato uno scandalo, l’arbitraggio è stato vergognoso. Abbiamo fatto il possibile, ma non si può giocare in queste condizioni. Siamo molto arrabbiati, ma ora è il momento di pensare al campionato".

La rimonta dello Sporting in venti munti — Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica, il Marsiglia ha tentato di gestire il vantaggio con ordine e compattezza. Tuttavia, lo Sporting ha alzato il ritmo e ha trovato il pareggio al 69’, con il gol di Geny Catamo, inizialmente annullato per fuorigioco e poi convalidato dal VAR, che ha mostrato come il mozambicano fosse tenuto in gioco dal piede di Benjamin Pavard. Il colpo del definitivo 2-1 è arrivato all’86’, quando un tiro di Alisson Santos, deviato proprio da Pavard, ha beffato il portiere Rulli.

“Troppo difficile resistere? No,” ha spiegato De Zerbi nel post-partita. “Credo che anche in dieci uomini non abbiamo sofferto così tanto. Hanno schierato giocatori di qualità e freschi, ma ero abbastanza tranquillo. Non ci sono state molte occasioni per loro.” Il Marsiglia ha solo tre punti dopo altrettante partite, e le prossime due gare casalinghe contro Atalanta e Newcastle saranno probabilmente decisive.