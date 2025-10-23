Ieri sera l'estremo difensore ha giocato la sua 300esima partita con la maglia dei Blancos e ha festeggiato con un'importante vittoria

Jacopo del Monaco 23 ottobre - 10:09

Ieri sera Thibaut Courtois ha giocato contro la Juventus la partita numero 300 con la maglia del Real Madrid. La compagine spagnola ha vinto 1-0 grazie al gol di Jude Bellingham rimanendo così a punteggio pieno in Champions League. Nel post-partita, il portiere belga ha toccato diversi argomenti come il Clásico di domenica pomeriggio contro il Barcellona di Flick ed i precedenti della scorsa stagione.

Real Madrid, Courtois: "Dobbiamo fermare la loro potenza d'attacco" — Grazie alla rete di Jude Bellingham, la prima per lui in questa stagione, il Real Madrid ha battuto la Juventus in casa il match valevole per la terza giornata della Champions League. Al termine della partita numero 300 con la maglia dei Blancos, l'estremo difensore belga Courtois ha rilasciato alcune dichiarazioni presso l'emittente radiofonica Cope. Durante l'intervista, il classe 1992 ha parlato della gara disputata contro i bianconeri e del Clásico contro il Barcellona, che si giocherà domenica pomeriggio alle ore 16:15.

Le sue parole sul match di ieri: "Questo è il calcio e queste cose possono succedere. Alla fine, con una Juve così, la pressione è alta. È stata una partita importante di Champions League, ed è normale che creino occasioni. Non puoi nemmeno aspettarti di vincere 3-0. Le partite di Champions sono sempre difficili".

In seguito, Courtois ha parlato del Clásico e dei quattro match tra Real e Barça disputati la scorsa stagione: "Non si può paragonare questo tipo di partita a quella che giocheremo domenica pomeriggio contro il Barcellona. La scorsa stagione abbiamo avuto diverse occasioni per vincere, ma loro hanno avuto molto successo in fase offensiva. Noi dobbiamo cercare di evitare proprio questo e possiamo fermare la loro potenza d'attacco. A volte, quando giochiamo contro il Barça, la partita si può decidere nei piccoli dettagli".