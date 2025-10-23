Durante un'azione di gioco, ha avuto luogo lo sfortunato incidente con protagonisti i due calciatori della compagine argentina

Jacopo del Monaco 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 10:53)

Questa notte, il Racing Club in cui gioca Marcos Rojo ha perso 1-0 contro il Flamengo in Copa Libertadores. Le due si sono affrontate in occasione della semifinale d'andata della massima competizione europea e, durante la gara, il sopra citato difensore centrale ha avuto modo di rendersi protagonista della gara. Durante un'azione, l'ex Manchester United ha dato una gomitata a Santiago Sosa, suo compagno di squadra. Fortunatamente, quest'ultimo non ha riportato gravi danni.

Racing Club, Rojo dà una gomitata ad un compagno di squadra — Il Racing Club non ha iniziato nel migliore dei modi le semifinali della Copa Libertadores. La squadra allenata da Gustavo Costas, questa notte, ha perso la gara d'andata contro i brasiliani del Flamengo, che hanno vinto grazie al gol di Jorge Carrascal al minuto 88. Nel corso del match, però, uno sfortunato episodio ha coinvolto Marcos Rojo e Santiago Sosa, entrambi difensori della compagine argentina. Durante un'azione di gioco nei minuti di recupero, Rojo ha dato una tremenda gomitata al suo compagno di reparto. A causa del brutto colpo subito, l'ex calciatore del River Plate aveva il volto ricoperto di sangue e l'occhio destro gonfio, che gli impediva di vedere.

Come riportato dal sito TyC Sports, le condizioni del difensore centrale hanno preoccupato molto giocatori e tifosi della squadra argentina. Fortunatamente, Sosa non ha riportato danni importanti e potrà recuperare senza problemi per la gara di ritorno contro il Flamengo, che si giocherà la prossima settimana. Questo fine settimana, il Racing Club non dovrà disputare la partita di campionato visto che in Argentina si stanno tenendo le elezioni legislative. Quest'interruzione delle gare nazionali, quindi, consentirá a Costas ed ai suoi giocatori di preparare al meglio la sfida contro il Mengão, in cui giocano l'ex Milan Emerson Royal e l'ex Napoli Jorginho.