Derby di Bruges, Club Brugge vs Anderlecht: tutto quello che c’è da sapere

Clube Brugge-Anderlecht, ci siamo quasi: il derby belga andrà in scena domani, domenica 27 ottobre, alle ore 13:30. Ecco cosa dicono i precedenti e le statistiche.

Alessia Gentile 26 ottobre - 18:44

Domani, domenica 27 ottobre 2024 alle ore 13:30, il Club Brugge sfiderà l'Anderlecht in un derby dal sapore belga tutto da vivere. Le due squadre vivono i match dove si ritrovano avversarie in maniera intensa e i testa a testa nella loro storia lo hanno dimostrato e continuano a dimostrarlo tutt'ora. In 54 partite: 18 sono state le vittorie da parte del Club Brugge, 16 quelle dell'Anderlecht e 20 i pareggi; allo stadio Jan Breydel di Bruges se ne vedranno quindi sicuramente delle belle.

A big game is waiting for us! 💪⚽️ #CLUAND

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 26, 2024

Club Brugge contro Anderlecht: il Derby di Bruges scalda i motori — Il Club Brugge, in First Division A, occupa attualmente la 5ª posizione con 18 punti, mentre l’Anderlecht è al 6° posto con 17 punti perciò il derby potrà anche dire molto in termini di posizione nella classifica capitanata al momento dal Genk con 25 punti. Il Club Brugge è anche la migliore squadra per punteggio in trasferta, ha vinto i due precedenti incontri con i rivali storici e ha segnato 6 gol nei suoi ultimi 5 appuntamenti calcistici. Di contro, l'Anderlecht è la terza squadra con più parate grazie alle prestazioni di Colin Coosemans, è la terza migliore squadra in trasferta per risultati utili e ha segnato ben 9 gol nelle ultime 5 partite.

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 25, 2024

Da un lato, per i padroni di casa, peseranno gli infortuni di Meijer e Nilsson; dall'altro, per la squadra ospite, assenti saranno Vertonghen, Kana e Hazard. Ci si aspetta dunque un match abbastanza equilibrato, in cui nessuna delle due squadre rischierà di commettere passi falsi e quindi di aprire varchi pericolosi agli avversari. Una grande differenza potrà perciò essere fatta dalle qualità dei singoli che proveranno con le loro giocate a trovare i guizzi vincenti. Per non perdersi neppure un momento del Derby di Bruges basterà collegarsi al canale DAZN Pro League 1.