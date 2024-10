Il Milan si prepara alla sfida di Champions League contro il Club Brugge: tra gli avversari c'è anche un obiettivo di mercato.

Gennaro Di Finizio 22 ottobre 2024 (modifica il 22 ottobre 2024 | 13:03)

Il Milan scende in campo stasera per trovare la prima vittoria in Champions League. La vittoria contro l'Udinese ha dato morale alla squadra rossonera dopo ben due sconfitte consecutive, ma adesso i ragazzi di Fonseca vogliono arrivare anche a conquistare il primo successo nella nuova Champions, per non rischiare di scivolare fuori definitivamente da ogni tipo di discorso qualificazione al prossimo turno.

Stasera il Milan affronterà il Club Brugge che in Belgio non ha ancora trovato continuità: appena una vittoria nelle ultime quattro partite in campionato, ma c'è da registrare il successo nell'ultima sfida di Champions contro lo Sturm Graz.

Milan, Champions e mercato: interessa un giocatore del Club Brugge — In occasione della partita di stasera, per il Milan ci sarà anche l'occasione di visionare quello che potrebbe essere un prossimo colpo di mercato. La squadra rossonera è alla ricerca di un vice Theo Hernandez e sono diversi i profili che si stanno visionando già in questa fase della stagione, quando manca ancora tanto tempo all'inizio della sessione invernale di calciomercato.

Visualizza questo post su Instagram

Tra gli obiettivi ci sarebbe anche Maxim De Cuyper, terzino del Club Brugge che sta facendo molto bene con la maglia della nazionale belga. Giocatore di appena 23 anni ma in già in grado di esprimersi ad ottimi livelli. Il Milan ci sta pensando e stasera potrà visionarlo da vicino per capire se effettivamente possa fare al caso della squadra rossonera.