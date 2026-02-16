Derby Levante-Valencia: rissa nel finale e Comert colpito da una bottiglia

Comert ha coperto la bandierina del calcio d'angolo del Levante con la sua maglia, per festeggiare, e giocatori e staff della squadra di casa hanno dato il via ad una serie di calci e spintoni.

Federico Iezzi Collaboratore 16 febbraio - 13:22

Caos e rissa nel finale del derby di Valencia tra Levante e Valencia. Era una delle partite più attese del weekend di Liga, un derby decisamente caldo: alla fine ha trionfato il Valencia di Carlos Corberan per 0-2 con reti di Ramazani e Sadiq. Nel finale, però, la situazione è esplosa: Comert ha coperto la bandierina del calcio d'angolo del Levante con la sua maglia, per festeggiare, e giocatori e staff della squadra di casa hanno dato il via ad una serie di calci e spintoni.

Derby Levante-Valencia: rissa nel finale — Il match, di per sè, ha avuto poca storia: troppo superiore la squadra ospite, come hanno dimostrato le due reti di Sadiq e Ramazani che hanno deciso la partita. Del resto, il Levante è in seria difficoltà: si trova in piena zona retrocessione con appena 18 punti conquistati. Il finale del match, però, è stato decisamente esplosivo, tanto da provocare una violenta rissa. Il gesto che ha scatenato il caos è stato quello dello svizzero Comert. Il difensore, infatti, ha preso la bandierina del calcio d'angolo, con su il simbolo del Levante, l'ha coperta con la sua maglia e ha iniziato a sventolarla verso i tifosi ospiti. Messaggio chiaro: derby vinto, territorio conquistato. Staff e calciatori della squadra di casa non hanno gradito. E sono corsi in campo dando vita ad una vera e propria rissa fatta di spintoni e insulti.

Comert, difensore del Valencia.(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Comert colpito da una bottiglia — Uno dei membri dello staff ha strappato la bandierina di mano a Comert, parole grosse sono volate fra Sadiq e Ivan Romero. Qualcuno ha poi provato a calmare la situazione ma questa è inevitabilmente degenerata. Si è persino verificato un lancio si bottiglie in campo ed una di queste ha colpito in testa proprio Comert.

I commenti — Il primo a parlare di quanto accaduto è stato Dela, il capitano del Levante. Lo ha fatto, mentre i fatti erano in corso di svolgimento. Stava rilasciando una intervista post-partita a bordo campo e ha visto tutto quanto svolgersi sotto i suoi occhi: "Sono sempre le stesse persone vergognose, esigiamo rispetto". Dopo la partita sono arrivate altre reazioni e dichiarazioni. Manu Sanchez ha commentato: "Potevate risparmiarcelo. Siamo in una brutta situazione, molto difficile. E siete in un campo che va rispettato".