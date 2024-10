Il Valencia è sprofondato all'ultimo posto della Liga dopo il ko interno contro il Las Palmas. Un grande ex dei Pipistrelli come Santiago Canizares ha detto la sua sul momento difficilissimo del club...

Buio pesto in casa Valencia. Una crisi senza fine ha relegato i Pipistrelli all'ultimo posto della Liga. Nell'ultimo match di campionato la formazione di Ruben Baraja ha perso quello che era diventato un vero e proprio scontro diretto dei bassifondi della classifica. I padroni di casa, in vantaggio con Pepelu su rigore, si sono fatti rimontare da un indomito Las Palmas a cavallo dei due tempi con Alex Munoz e Fabio Silva.

Il rosso diretto a Pepelu per condotta violenta ha complicato ulteriormente un match che è diventato un incubo. Il 3-1 degli ospiti è arrivato all'84' con Alberto Moleiro. Al 94' la rete di Cesar Tarrega è servito solo per le statistiche ma non ha cambiato le sorti della gara. Il Las Palmas di Diego Martinez, alla vigilia ultimo con 3 punti, aggancia proprio il Valencia a 6 in coda alla classifica. Una situazione esasperante in casa Valencia, con soli 6 punti racimolati in 10 partite (una sola vittoria nelle ultime 17 gare di Liga!). E un grande ex come Santiago Canizares ha alzato la voce...

Disastro Valencia, le parole di Canizares — Il Valencia sta vivendo uno dei periodi più difficili degli ultimi anni. Una crisi che si protrae ormai da diverso tempo. Fin quando i risultati tutto sommato andavano bene ma non benissimo, un occhio si poteva anche chiudere. Stavolta, però, l'ultimo posto in classifica non può non essere snobbato.

La tifoseria da anni è ai ferri corti con la proprietà di Peter Lim. In campo la situazione è notevolmente precipitata, con una squadra incapace di reagire ai momenti di difficoltà. E se nelle ultime 17 gare in Liga il Valencia ha ottenuto una sola vittoria qualcosa vorrà pur dire.

E qualcosa ha provato a dirla un grande ex del Valencia come Santiago Canizares. L'ex estremo difensore dei Pipistrelli a cavallo tra gli anni '90 e i primi anni 2000 non si è tirato indietro dal puntare il dito contro la proprietà del club: "Peter Lim è incapace e arrogante. Da 5 anni non dà spiegazioni, non viene a Valencia, ha 0 empatia. Il Valencia ha già perso il suo status, ora vedremo se riuscirà a salvarsi. Una gestione pessima, a parte i 2 anni di Mateu Alemany".

Cañizares aggiunge: "Tutto questo è merito di gente come Tebas, che sostiene Peter Lim e che nonostante il declino degli ultimi anni pensa che sia salutare per Peter Lim restare qui. I politici lo hanno incoraggiato a costruire lo stadio e le banche gli hanno concesso altri due prestiti. I politici e le banche si sono piegati davanti a Peter Lim.

Forse vendere non è la soluzione perché non sappiamo chi può arrivare, anche se peggiorare le cose è quasi impossibile. Mi fa arrabbiare che per capire i problemi c'è bisogno che la squadra perda. Il problema e la malattia ci sono, la metastasi è tremenda. È urgente che le autorità e il presidente della Lega facciano pressione su di lui perché se ne vada. Denuncio questa situazione da quando il club è stato messo in vendita ed è stata dura per me perché ero considerato anti-valenciano, tifoso del Real Madrid. Il Valencia è ancora in caduta libera".