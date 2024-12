Sabato caliente con “l’altro” derby di Madrid: ecco dove seguire il match

In un freddo sabato sera lasciati scaldare il cuore dal derby di Madrid: ecco dove seguire Rayo Vallecano-Real.

Lorenzo Maria Napolitano 12 dicembre - 11:33

Hai programmi per sabato sera? Cancellali tutti. Il 14 dicembre, in occasione della diciassettesima giornata di campionato, andrà in scena l'altro derby di Madrid, quello che mette l'uno difronte l'altro Real e Rayo Vallecano. Non sarà di certo un big match, ma al Camp de Futbol di Vallecas potrà succedere davvero di tutto. D'altronde, appena nove anni fa i blancos realizzarono ben dieci gol contro i cugini rayisti. Ma questa partita non è sempre così unilaterale, soltanto due anni fa la squadra di Vallecas, in casa, mandava a casa il Real con un sonoro 3-2, strappando tre punti d'oro.

Tra l'altro, contro l'Atalanta in Champions League il Real Madrid ha inscenato una prestazione ottima, come non se ne vedevano da diverse partite. In rete sono andati proprio gli uomini che si attendevano da tempo: Bellingham, Vinicius Jr e Mbappé. Qualora questo magico tridente abbia finalmente preso le giuste misure, ogni match della squadra di Ancelotti diventa un evento imperdibile, in cui saltare dal divano per un gol o mettersi le mani nei capelli per una giocata diventa straordinaria routine.

Dove vedere Rayo Vellecano-Real Madrid — Così come tutti i match de LaLiga, la gara sarà trasmessa in live streaming su DAZN. La telecronaca del match, invece, sarà affidata ad Alberto Santi. Ci si aspetta una partita ricca di emozioni non solo per i tanti campioni in campo ma soprattutto per la grande intensità con cui, sempre, si scende in campo in quest'occasione. Le ultime occasioni in cui le due squadre di Madrid si sono affrontate sono terminate in pareggio: 0-0 al Bernabeu, e 1-1 tiratissimo in casa del Rayo. Va da sé che la scorsa stagione la squadra di Ancelotti non è mai riuscita a battere i Rojinblancos, ottenendo soltanto due punti in due partite.

Il momento di forma delle due squadre — Il Real Madrid si presenta senz'altro come grande favorita, ma non soltanto sul Rayo. In Spagna, probabilmente, i Blancos partono quasi sempre favoriti sulla carta, considerando la fortissima rosa di cui godono. Mai come quest'anno soltanto il Barcellona e i cugini dell'Atletico Madrid sono in grado di competere e, forse, pareggiare l'alto tasso tecnico dei nuovi Galacticos. La vittoria contro l'Atalanta è indicativa delle condizioni della squadra di Ancelotti, soprattutto di Jude Bellingham. Il centrocampista inglese, numeri alla mano, ha servito soltanto un assist nelle prime sette giornate in Liga, non segnando nessuna rete. Nelle successive cinque, invece, Bellingham ha registrato statistiche da urlo, realizzando cinque gol e confezionando tre assist.

Per quanto riguarda il Rayo, la situazione è più complessa: la formazione di Peréz scenderà in campo con l'obiettivo di regalare un'altra grande prestazione ai proprio tifosi, come hanno fatto nel corso della passata stagione. La squadra di Vallecas, peraltro, è nota per un gioco coraggioso e per la grande intensità sprigionata sul rettangolo verde, che può senza alcun dubbio mettere in difficoltà un Real che ha speso molte energie nella trasferta di Bergamo.

La squadra di Ancelotti hanno inanellato una serie di vittorie nel campionato spagnolo, e non si può dire la stessa cosa del Rayo Vallecano, che ha ottenuto un solo successo nelle ultime cinque partite. La sua posizione in classifica, però, ed in generale l'ottima stagione che sta portando avanti, lascia aperta la possibilità di grandi sorprese. Specialmente perché la squadra di Vallecas, conosciuta anche come Matagigantes, ha la capacità di accendersi nei match contro le big, gettando sempre il cuore oltre l'ostacolo.

Iñigo Peréz, 36 anni, allenatore del Rayo Vallecano. (Foto di Aitor Alcalde/Getty Images)