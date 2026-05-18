Con 21 reti segnate in Ligue 1, l'ultima ieri contro il Marsiglia, Esteban Lepaul del Rennes è diventato il capocannoniere del campionato francese. Ha fatto una vera e propria impresa: è il primo capocannoniere non del PSG in undici anni.

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Il primo capocannoniere non del PSG in ben undici stagioni

Pochi dati bastano a comprendere cosa abbia fatto questo 26enne originario di Auxerre e in forza al Rennes dalla scorsa estate. Dalla stagione 2015-2016 i giocatori in testa alla classifica marcatori del massimo campionato francese erano tutti del Paris Saint-Germain . Quella stagione ci fu Zlatan Ibrahimovic che segnò 38 reti e nelle due seguenti fu il turno di Cavani. Nel 2018-2019 ebbe inizio il lungo dominio di Mbappè terminato solo nel 2024-2025 quando i due attaccanti con più gol furono Dembelè (sempre del PSG) edel Marsiglia.

Lepaul, quindi, è diventato il primo giocatore a rompere il monopolio dei calciatori del PSG dai tempi di Lacazette nel 2015 che interruppe la serie di due titoli di capocannoniere vinti da Ibrahimovic. "C'erano avversari di altissimo livello alle mie spalle, quindi ho dovuto lottare duramente. Chiudere con cinque gol nelle ultime cinque partite è fantastico. Ricevere questo trofeo e segnare nell'ultima partita è simbolico", ha commentato ai microfoni di Ligue1+. Il Rennes, grazie anche ai suoi gol, ha chiuso il campionato sesto e si giocherà i preliminari per la Conference League. Nonostante i suoi 21 gol, però, il giocatore del Rennes non è stato convocato in Nazionale per il Mondiale.

ESTEBAN LEPAUL ✨



Le #TopScoreur de la saison 2025/2026 🥇 pic.twitter.com/l3ZQhJDk1M — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 17, 2026

La storia di Lepaul

Lepaul viene dalle serie inferiori. Ha fatto le giovanili nel Colmar e nel Nancy e nel. Lione con cui ha anche esordito tra i professionisti e che nel 2020, quando aveva appena venti anni, decise di non rinnovare il suo contratto. Lepaul, stava attraversando un periodo difficile, segnato dalla morte di suo padre, un ex calciatore, in un incidente stradale. Decise di ripartire e andare all', in quarta divisione. La stessa squadra in cui aveva iniziato la carrierà il papà. Ha poi giocato per l'Orlèans e per l', fino ad approdare appunto al Rennes.

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