Rivoluzione in vista per il Marsiglia. L'OM ha reso ufficiale l'addio del direttore sportivo Medhi Benatia e praticamente l'intera squadra è sul mercato in vista della sessione estiva. Nella prossima stagione vedremo una squadra completamente diversa da quella attuale.

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Marsiglia: Benatia ai saluti

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 16, 2026

L'intera rosa è sul mercato

Era da tempo nell'aria, ma ora è diventato ufficiale. Il direttore sportivo del Marsiglia, Medhi, lascia il club. Benatia era in carica da due anni e mezzo ma è finito al centro di una crisi che ha colpito il club in questa stagione. Tra i principali traguardi della sua gestione c'è, senza dubbio, il secondo posto in campionato nella scorsa stagione e un ottimo lavoro di valorizzazione di tanti giocatori e di rafforzamento della rosa.La crisi dell'OM è profonda e legata anche alla situazione finanziaria della società. Il proprietario, Franck McCourt, aveva già esonerato De Zerbi e messo sulla panchina Habib Beye. Arrivato a metà febbraio, Beye, però non è stato in grado di invertire la rotta e le cinque sconfitte nelle sue prime dieci gare hanno fatto scivolare la squadra lontano dalla zona Champions . Adesso,sono sesti e si devono guardare dal Monaco. Possono, però, ancora sperare di arrivare in Europa League.

Secondo FootMercato la situazione è decisamente complessa e la società rischia di subire pesanti sanzioni dalla Uefa. Nel bilancio, infatti, c'è un buco finanziario di ben 104 milioni di euro della passata stagione. Senza gli introiti garantiti dalla partecipazione alla prossima Champions League risanare questa perdita sarà quasi impossibile e si temono ripercurssioni fino ad una esclusione dalle coppe europee.

Come rimediare? Con le cessioni. Praticamente l'intera rosa attuale è considerata cedibile e andrà sul mercato. Sono sicuri partenti i due attaccanti, uomini di spicco della formazione: Mason Greenwood e Amine Gouiri. I due hanno attirato le attenzioni di numerosi club in mezza Europa. Potrebbe essere in uscita anche il capitano, Hojbjerg, e assieme a lui Quinten Timber e Igor Paixão, entrambi con valutazioni oltre i 30 milioni. Anche Timothy Weah, ex Juventus, piace parecchio in ottica mercato. Sicuramente appetibile, per tante squadre, è il pacchetto difensivo che conta giocatori come Balerdi, Egan-Riley, Aguerd e Medina.

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