Estonia-Norvegia, statistiche e precedenti tra le due Nazionali

Questa sera, alle ore 20:45, l'Estonia ospiterà la Norvegiaall'A. Le Coq Arena di Tallinn in occasione della 4ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali del 2026, che si giocheranno in tre Paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. In questo momento, i padroni di casa occupano la terza posizione del Girone I con 3 punti conquistati grazie alla vittoria contro la Moldavia (2-3). Gli ospiti, invece, stanno dominando il girone con 9 punti conquistati contro i moldavi (0-5), Israele (2-4) e l'Italia dell'ormai ex ct Spalletti (3-0). Ecco, quindi, i precedenti tra gli Sinisärgid e Løvene.