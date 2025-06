Estonia-Norvegia: ecco dove e come poter vedere la partita

Gli scandinavi alla ricerca della fuga per consolidare il primato in classifica, i padroni di casa a caccia di riscatto.

Samuele Amato Redattore 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 08:32)

Mentre la maglia Azzurra scenderà in campo contro la Moldavia, c'è un'altra partita del girone che sarà importante per gli equilibri del girone I. Dopo la vittoria sull'Italia, i Løvene scandinavi dovranno affrontare una nuova sfida per chiudere questo secondo giro delle qualificazioni a pieni punti. Domani sera, infatti, andrà in scena Estonia-Norvegia.

L'Italia guarda anche Estonia-Norvegia — Sarà un match importante per il girone I e per la Nazionale italiana. Il sogno per le qualificazioni al Mondiale 2026 che si terrà tra Messico, Canada e Stati Uniti d'America è ancora vivo, ma il 3 a 0 subito contro gli scandinavi ha rotto la tranquillità in casa Azzurra. Estonia-Norvegia, dunque, sarà anche degna dell'attenzione degli italiani.

I norvegesi con il gigante Haaland arriveranno a questa sfida da favoriti e da primi del girone. Con ulteriori tre punti, i Løvene potrebbero arrivare a 12 punti in chiusura di questa seconda tornata. Un punteggio che darebbe un segnale in vista della qualificazione. Ma dovranno affrontare gli estoni, i quali hanno raccolto solo tre punti nel girone e sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Israele.

Nel mentre, la Nazionale italiana dovrà affrontare la Moldavia con la consapevolezza che si dovrà ricostruire tutto: nella conferenza stampa, infatti, Luciano Spalletti ha comunicato che non sarà più il commissario tecnico degli Azzurri. Un esonero che non rasserena il clima.

Come vedere Estonia-Norvegia? — Sarà quindi necessario capire che risultati arriveranno dalle altre nazionali del girone dell'Italia, che dovrà comunque mettersi sulla buona strada per poter accedere quantomeno ai play-off, o sperare nel primo posto in caso di risultati negativi per gli scandinavi.

Ma come seguire il match Estonia-Norvegia? Il fischio di inizio è fissato per le 20.45 di lunedì 9 giugno, all'A. Le Coq Arena di Tallinn. Il match non sarà trasmesso in chiaro, ma si potrà seguire previo abbonamento ai servizi di Sky.

Infatti, la partita tra Sinisärgid e Løvene si potrà seguire in diretta sul canale di Sky Sport Uno. Sarà inoltre possibile poter usufruire - sempre per gli abbonati - delle due piattaforme SkyGO e NOW, per vedere la partita sui principali dispositivi (smart TV, PC, tablet e smartphone).