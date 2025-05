Tifosi furiosi con il proprietario del Chelsea Todd Boelhy per i prezzi troppo alti dei biglietti della finale emessi dalla sua agenzia di vendita

Mattia Celio Redattore 14 maggio - 17:19

Tra una settimana andrà in scena la finale di Europa League. Allo Stadio Malmes di Bilbao Manchester United e Tottenham si contenderanno il prestigioso trofeo in una sfida tutta inglese e, soprattutto, in uno stadio che si preannuncia quasi sold-out. Tuttavia, nelle ultime ore si sarebbero scatenate polemiche in merito al prezzo dei biglietti che, per molti tifosi, sarebbero a dire poco scandalosi. Ad una settimana dall'evento l'atmosfera si fa già molto rovente.

Europa League, prezzi per la finale molto cari: "Assolutamente vergognoso" — Manchester United e Tottenham si preparano a darsi battaglia. In una stagione assolutamente deludente per entrambi, la vittoria dell'Europa League diventa ancora più importante sia per i Red Devils che per gli Spurs. Allo Stadio Mames, secondo The Sun, saranno presenti circa 30.ooo spettatori. 15.000 posti ciascuno con il prezzo dei biglietti più economici che partono da 34 sterline (40€) grazie al programma "Fans First" della UEFA. I biglietti per il pubblico generale sono suddivisi in tre categorie, con prezzi nominali compresi tra 55 e 204 sterline (65 e 241 €).

Tuttavia, nelle ultime ore ha destato molto scalpore i biglietti messi in vendita su Vivid Seats, proprietà in parte del presidente del Chelsea Todd Boelhy, a causa dei loro prezzi da capogiro. Secondo The Price of Football, infatti, i "posti privilegiati" situati lungo la linea di metà campo sono elencati sul sito al prezzo di £ 22.738 (26.959€) ciascuno, mentre alcuni biglietti sono in vendita nel primo settore al prezzo massimo di £ 17.054 (20.220€).

Subito è arrivata la risposta dei tifosi di entrambi i club. Uno di loro ha scritto: "Tutto quello che non va nel calcio di alto livello". Un altro ha commentato: "Purtroppo è questa la direzione verso cui sta andando la lega turistica. Ora tocca al franchising del calcio nel Regno Unito". Mentre un terzo si infuriava: "Perché questo è permesso? È una vergogna assoluta." E un quarto: "Scioccato ma non sorpreso". Polemiche che non sono state ascoltate né da Todd Boehly né dai suoi rappresentanti che, di conseguenza, hanno confermato la vendita dei biglietti anche sul loro sito web Vivid Seats.