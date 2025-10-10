Sono circa sei i match del Macarthur FC sotto osservazione in cui il calciatore si sarebbe fatto ammonire volontariamente

Filippo Montoli 10 ottobre - 10:36

Il messicano Ulises Davila, passato per il Chelsea nel 2011, ha ammesso di aver truccato alcune partite del Macarthur FC in Australia. Tra il 2023 e il 2024 in almeno sei gare avrebbe fatto ammonire se stesso e alcuni suoi compagni volontariamente. Le sue azioni hanno permesso agli scommettitori di incassare più di 100.000 sterline. La sentenza è prevista per il prossimo dicembre. Ecco di cosa sarebbe stato protagonista l'ex Chelsea Ulises Davila.

L'ex Chelsea Davila si è fatto ammonire volontariamente — Altro caso di scommesse e partite truccate nel mondo del calcio. Questa volta è il centrocampista messicano Davila a essere finito sotto processo. L'ex Chelsea, ora svincolato, era stato accusato insieme a due suoi compagni del Macarthur FC di aver preso volontariamente dei cartellini gialli. Il tutto si sarebbe verificato in partite della A-League australiana tra il 2023 e il 2024. Davila non solo ha confermato la sua colpevolezza, ma di essere stato lui stesso a orchestrare la truffa.

È in particolare la sfida tra Macarthur FC e Sydney FC del dicembre 2023 ad aver attirato l'attenzione. In quel match Davila fu ammonito per aver calciato via il pallone al 30', mentre un suo compagno per aver spintonato un avversario. A questi si sono aggiunti altri 3 cartellini gialli. Da quanto risulta, il giro di scommesse riguardava l'ammonizione di almeno quattro giocatori del Macarthur FC, evidentemente raggiunto.

Gli altri due accusati, Clayton Lewis e Kearyn Baccus, sono stati assolti. Entrambi hanno confermato al giudice di essere stati spronati da Davila a farsi ammonire in cambio di 5 mila sterline ciascuno. I due giocatori hanno però perso il posto in squadra, dato che sono stati prima sospesi e poi licenziati dal club australiano. La stessa sorte è toccata all'ex Chelsea, il quale dovrà aspettare fino a dicembre per conoscere la sentenza definitiva.