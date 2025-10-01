Chi ama il calcio non riesce a stare troppo lontano da un rettangolo verde di gioco, vagliando subito novità e alternative per proseguire al meglio la propria carriera. Lo sa bene Fabio Cannavaro , che è pronto a intraprendere un altro step del suo cammino sportivo. Come riporta l'Ansa, si tratta della chiamata della Nazionale uzbeka, fresca della storica qualificazione alla prossima Coppa del Mondo e che avrebbe scelto l'ex campione come guida della propria panchina.

L'ultima avventura di Fabio Cannavaro alla Dinamo Zagabria

L'ex difensore di Parma, Napoli, Inter e Juventus è reduce dall'esperienza sulla panchina della Dinamo Zagabria sulla quale si è seduto dal dicembre 2024. Al momento del suo esordio, la squadra era terza in classifica, lontana solo sei punti dalla vetta ma il percorso è più arduo del previsto: in Champions non riuscirà a proseguire il cammino per la regola della differenza reti, mentre in campionato l'andamento è altalenante, con la vetta che dista ben otto punti. La società decide così di esonerarlo il 9 aprile dopo il ko contro l'Istria, terminando la sua esperienza in Croazia anzitempo, dopo soltanto 14 partite ufficiali.