L'IDEA

L'ex difensore è pronto per una nuova avventura calcistica questa volta non in una squadra di club ma alla guida delle Nazionale uzbeka che si è qualificata alla Coppa del Mondo 2026
Alessia Bartiromo
Alessia Bartiromo

Chi ama il calcio non riesce a stare troppo lontano da un rettangolo verde di gioco, vagliando subito novità e alternative per proseguire al meglio la propria carriera. Lo sa bene Fabio Cannavaro, che è pronto a intraprendere un altro step del suo cammino sportivo. Come riporta l'Ansa, si tratta della chiamata della Nazionale uzbeka, fresca della storica qualificazione alla prossima Coppa del Mondo e che avrebbe scelto l'ex campione come guida della propria panchina.

Fabio Cannavaro, allenatore della Dinamo Zagabria (Foto di Jurij Kodrun/Getty Images)

L'ultima avventura di Fabio Cannavaro alla Dinamo Zagabria

—  

L'ex difensore di Parma, Napoli, Inter e Juventus è reduce dall'esperienza sulla panchina della Dinamo Zagabria sulla quale si è seduto dal dicembre 2024. Al momento del suo esordio, la squadra era terza in classifica, lontana solo sei punti dalla vetta ma il percorso è più arduo del previsto: in Champions non riuscirà a proseguire il cammino per la regola della differenza reti, mentre in campionato l'andamento è altalenante, con la vetta che dista ben otto punti. La società decide così di esonerarlo il 9 aprile dopo il ko contro l'Istria, terminando la sua esperienza in Croazia anzitempo, dopo soltanto 14 partite ufficiali.

Fabio Cannavaro verso il ritorno in panchina con una suggestione dall’Uzbekistan- immagine 3
I giocatori italiani festeggiano mentre Fabio Cannavaro solleva la coppa del mondo dopo la vittoria ai calci di rigore al termine della finale della Coppa del Mondo FIFA Germania 2006 tra Italia e Francia allo Stadio Olimpico il 9 luglio 2006 a Berlino, Germania. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

La chiamata dell'Uzbekistan e le prospettive

—  

Adesso, per Fabio Cannavaro si prospetta una nuova avventura: quella sulla panchina dell'Uzbekistan. La chiamata è già arrivata, in attesa di limare gli ultimi dettagli. Le trattative proseguono per una sfida molto affascinante per l'ex difensore, che potrebbe preparare la rappresentativa in vista della storica qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo in programma nel 2026.

