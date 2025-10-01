Chi ama il calcio non riesce a stare troppo lontano da un rettangolo verde di gioco, vagliando subito novità e alternative per proseguire al meglio la propria carriera. Lo sa bene Fabio Cannavaro, che è pronto a intraprendere un altro step del suo cammino sportivo. Come riporta l'Ansa, si tratta della chiamata della Nazionale uzbeka, fresca della storica qualificazione alla prossima Coppa del Mondo e che avrebbe scelto l'ex campione come guida della propria panchina.
L'IDEA
Fabio Cannavaro verso il ritorno in panchina con una suggestione dall’Uzbekistan
L'ultima avventura di Fabio Cannavaro alla Dinamo Zagabria—
L'ex difensore di Parma, Napoli, Inter e Juventus è reduce dall'esperienza sulla panchina della Dinamo Zagabria sulla quale si è seduto dal dicembre 2024. Al momento del suo esordio, la squadra era terza in classifica, lontana solo sei punti dalla vetta ma il percorso è più arduo del previsto: in Champions non riuscirà a proseguire il cammino per la regola della differenza reti, mentre in campionato l'andamento è altalenante, con la vetta che dista ben otto punti. La società decide così di esonerarlo il 9 aprile dopo il ko contro l'Istria, terminando la sua esperienza in Croazia anzitempo, dopo soltanto 14 partite ufficiali.
La chiamata dell'Uzbekistan e le prospettive—
Adesso, per Fabio Cannavaro si prospetta una nuova avventura: quella sulla panchina dell'Uzbekistan. La chiamata è già arrivata, in attesa di limare gli ultimi dettagli. Le trattative proseguono per una sfida molto affascinante per l'ex difensore, che potrebbe preparare la rappresentativa in vista della storica qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo in programma nel 2026.
© RIPRODUZIONE RISERVATA