Mattia Celio Redattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 17:21)

Non è certo facile lavorare con allenatori del calibro di Josè Mourinho. Quando hai in panchina uno come lo Special One un giocatore dovrebbe sapere cosa gli aspetta, ma se il tecnico che ha vinto tutto in carriera ti manca di rispetto allora la situazione cambia. È quello che ha raccontato Lincoln Henrique Oliveira dos Santos al quale Mourinho ha fatto da allenatore durante il periodo al Fenerbahce.

Lincoln ricorda il suo periodo al Fenerbahce: "Jorge Jesus il migliore. Mourinho mi ha mancato di rispetto" — Attualmente all'Alverca, squadra della massima divisione portoghese, Lincoln ricorda il suo periodo in Turchia. Cresciuto nelle giovanili del Gremio, il centrocampista brasiliano diverse maglie nella sua carriera tra cui quella del Fenerbahcetra il 2022 e il 2024. Un'esperienza cominciata bene e che sembrava promettente ma che poi non è terminata come sperava. Tutto per colpa di José Mourinho.

Come lo stesso giocatore ha raccontato al quotidiano Fanatik: "Sono stato contattato direttamente da Jorge Jesus. È stato un piacere lavorare con lui e sono contento di essere andato al Fenerbahçe". Un solo anno sotto la guida del tecnico portoghese, quanto è bastato però per lasciare un ricordo indelebile: "E' il miglior allenatore con cui abbia mai lavorato. Mi ha insegnato a vedere il football in modo diverso. Non è un caso che vinca i campionati ovunque vada. Gli auguro tutto il successo del mondo".

Il suo addio è stato un duro colpo per il giocatore carioca, soprattutto perché con l'arrivo di José Mourinho la situazione si è capovolta. Lincoln fu ceduto in prestito a Bragantino e Hull City per promesse non mantenute dallo Special One: "Sono stato trattato ingiustamente e irrispettosamente. Non sono un giocatore famoso come altri, ma ho sempre dato il massimo in campo e adoravo indossare quella maglia - continua il 27 enne - Ho parlato con Mourinho prima di andare all'Hull City e mi ha detto che voleva vedermi al ritiro pre-campionato in Portogallo".

Un ritiro a cui poi il brasiliano non ha preso parte: "Ho terminato la stagione all'Hull City e ho aspettato di essere convocato per la preparazione pre-campionato in Portogallo. Ho cercato un traduttore per parlare con Mourinho, ma non ha voluto parlare con me". Non certo un comportamento degno di un allenatore che ha vinto tutto: "Quello che posso dire per me è che c'è stata una mancanza di rispetto nei miei confronti. Nella vita, il carattere è più importante dei campionati, soprattutto per me".