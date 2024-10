Feyenoord-Ajax 0-2, le reazioni social: ad Amsterdam è Farioli-mania!

Feyenoord-Ajax 0-2, l'allenatore italiana vince il suo primo Klassieker. Le reazioni social dopo lo scontro diretto.

Enrico Pecci 31 ottobre - 18:26

"Farioli ball". Ad Amsterdam scoppia la Farioli-mania dopo il primo Klassieker vinto dall'allenatore italiano. Il 2-0 dell'Ajax sul campo del Feyenoord ha fatto letteralmente impazzire i tifosi dei Lancieri. Il video del tecnico con i sostenitori olandesi è già virale, tantissimi le reazioni anche sui social.

Feyenoord-Ajax 0-2: tutti pazzi per Farioli — Non solo in Italia. La vittoria dell'Ajax contro i rivali del Feyenoord ha scatenato le reazioni social dei tifosi della squadra olandese. Tantissimi i messaggi per Farioli, che ha già conquistato i propri sostenitori. L'Ajax è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato e, prima dello scontro diretto con il PSV Eindhoven, si è portato a -8 dalla vetta con una partita in meno. Potenziale, dunque, Farioli è a -2. Di seguito le reazioni social.

We feel your support…

The best fans in the world! ♥️#Klassieker#feyajapic.twitter.com/mlB4d8IGMw

— AFC Ajax (@AFCAjax) October 30, 2024

— Dave de Zweefvlieger (@Dave76XXX) October 31, 2024

FarioliBall

— An Ajax Fan ❌❌❌ (@AnAjaxFan) October 31, 2024

Francesco Farioli arrived at Ajax with a squad that ended 5th in the Eredivisie, 35 points (!) below PSV, 28 points (!) below Feyenoord, losing 6-0 to them as well and conceding 61 goals in total.

One year ago, this club was ranked BOTTOM of the league. One year later, Francesco… pic.twitter.com/GX27mq5dg3