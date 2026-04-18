Per la finale di Copa del Rey saranno previsti controlli severi, percorsi separati e accessi blindati per tutti i tifosi

Daniele Cirafici 18 aprile - 13:49

In vista della finale di Copa del Rey, tra Atletico Madrid e Real Sociedad, cresce l’attenzione non soltanto per la sfida in campo ma anche per tutto ciò che riguarda l’organizzazione fuori dallo stadio. Per un evento di questa portata, soprattutto con la presenza di tifoserie così importanti, le autorità spagnole hanno deciso di adottare un piano di sicurezza particolarmente rigido.

L’obiettivo è evitare qualsiasi tipo di tensione e garantire che l’accesso all’impianto avvenga nel modo più ordinato possibile. Per questo motivo saranno rafforzati i controlli nelle zone esterne dello stadio, con una presenza importante di forze dell’ordine e personale di sicurezza già diverse ore prima del calcio d’inizio.

Biglietti, documenti e controlli agli ingressi — Come riporta Marca, per entrare allo stadio sarà necessario presentarsi con largo anticipo e con tutta la documentazione richiesta. I tifosi dovranno mostrare il biglietto nominativo insieme a un documento di identità valido, oltre a superare i controlli previsti ai varchi di accesso, che saranno più rigidi rispetto a una normale partita di campionato. L’organizzazione ha infatti invitato tutti ad arrivare diverse ore prima del fischio d’inizio per evitare lunghe attese e rallentamenti nelle procedure di ingresso. In una finale di questa importanza, ogni dettaglio viene controllato con grande attenzione per garantire ordine e sicurezza fin dalle prime fasi dell’accesso.

Anche borse, zaini e oggetti personali saranno sottoposti a verifiche approfondite. Saranno vietati tutti gli oggetti ritenuti pericolosi o non autorizzati, come bottiglie, contenitori rigidi, materiali infiammabili e strumenti che potrebbero creare problemi di ordine pubblico durante la finale. Particolare attenzione sarà riservata anche ai controlli manuali e ai metal detector, con l’obiettivo di evitare qualsiasi situazione di rischio dentro e fuori dall’impianto.

Percorsi separati e massima attenzione fuori dallo stadio — Una parte fondamentale del piano riguarda anche la gestione dei flussi tra le due tifoserie. Per ridurre al minimo il rischio di tensioni, saranno previsti percorsi separati, aree dedicate e accessi differenziati per i sostenitori delle due squadre.

La finale di Copa del Rey rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione e proprio per questo ogni dettaglio viene gestito con la massima attenzione. Prima ancora del fischio d’inizio, infatti, la partita comincerà già fuori dallo stadio, dove ordine e sicurezza saranno la vera priorità.