Il calciatore norvegese del Tolosa finisce nel mirino dopo il gesto verso Simon Ebonog. Il comitato etico della FFF apre un’indagine: possibile deferimento alla commissione disciplinare della LFP.

Danilo Loda 3 novembre - 13:34

Il cosiddetto “caso Dönnum” scuote la Ligue1. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il comitato etico della Federazione calcistica francese (FFF), presieduto da Frédéric Thiriez, ha deciso di aprire un’indagine di propria iniziativa sull’episodio. Aron Dönnum, esterno offensivo del Tolosa, è infatti accusato di aver compiuto un gesto a sfondo razzista nei confronti di Simon Ebonog, difensore del Le Havre.

Il fatto è avvenuto durante la partita di Ligue 1 tra Tolosa e Le Havre e, come confermato dalle autorità, l’incidente è stato incluso nel rapporto ufficiale della gara. Il dossier sarà ora trasmesso alla commissione disciplinare della LFP, che dovrà decidere se avviare un procedimento formale.

L’indignazione di Digard e la difesa del giocatore — Il primo a reagire è stato Didier Digard, allenatore del Le Havre, che ha condannato con forza il gesto dell’ala norvegese. Secondo il tecnico, Dönnum avrebbe portato la mano davanti al naso, puntandola contro Ebonog, in un gesto “dal chiaro sapore razzista”. “Sono disposto a credere che l’arbitro non se ne sia accorto, ma è una cosa seria, molto seria”, ha detto Digard. “Se dicono che non è razzismo, cos’è? È degradante, umiliante…”.

Dönnum ha però respinto ogni accusa, spiegando che si trattava soltanto di un gesto ironico, senza alcuna intenzione discriminatoria. “È folle dirlo. L’ho fatto perché sentivo cattivo odore, non ha nulla a che fare con il razzismo. Forse non avrei dovuto ma non c’era alcuna malizia dietro”, ha dichiarato ai microfoni nel post partita

Le reazioni dei club — Il Tolosa ha espresso pieno sostegno al proprio giocatore, negando qualsiasi intento razzista e invitando a non trarre conclusioni affrettate. Dall’altra parte, il Le Havre ha chiesto l’intervento della Federazione. Il direttore sportivo Mathieu Bodmer ha confermato di aver chiesto ai delegati di gara di segnalare l’episodio nel rapporto ufficiale:“Non potevamo parlare con l’arbitro, ma abbiamo fatto in modo che il gesto fosse menzionato. Ora tocca agli organi competenti prendere le misure necessarie”.

Secondo RMC Sport, l’incidente è effettivamente citato nel documento ufficiale, il che ha spinto la FFF a muoversi d’ufficio.

Caso Dönnum: si va verso un’indagine formale — Il comitato etico della FFF valuterà ora la natura del gesto di Dönnum per stabilire se si tratti di condotta offensiva o di atto discriminatorio. La differenza è sostanziale: una sanzione potrebbe variare da una giornata di sospensione fino a dieci partite di stop, qualora venisse accertata un’intenzione razzista.

Per ora, Dönnum resta a disposizione del Tolosa, ma la vicenda ha scatenato un acceso dibattito in Francia e sui social. Questa rappresenta un nuovo banco di prova per le istituzioni calcistiche, chiamate a mantenere la linea dura contro ogni forma di discriminazione.