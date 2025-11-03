La calciatrice è stata trasportata in ospedale dopo una brutta caduta: il gioco è stato sospeso 15 minuti e secondo le fonti locali adesso starebbe in buone condizioni.

Mattia Celio Redattore 3 novembre - 13:11

Attimi di grande paura per Mia Enderby. L'attaccante del Liverpoolfemminile, durante la partita di WSL contro il Tottenham, è ricaduta con tutto il peso del corpo sul collo a seguito di uno scontro molto duro. Dopo 15 minuti di sospensione per l’intervento dei medici, la giocatrice è uscita dal campo in barella e con la maschera per l’ossigeno.

Liverpool, Mia Enderby esce in barella e con l'ossigeno: le condizioni — La Women's Super League inglese, il massimo campionato femminile, ha vissuto una domenica che poteva finire in maniera tragica. Durante la sfida tra Liverpool e Tottenham, valevole per la settima giornata di campionato, la giocatrice delle Reds Mia Enderby è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un violento impatto alla base del collo dopo una rovinosa caduta in campo.

Come riportano i giornali locali, la 20enne è stata vittima di una rovinosa caduta dopo un intervento aereo che l'ha vista ricadere su se stessa nel modo peggiore. Dunque nessun fallo violento o duro scontro. All'inizio nessuno si è accorto della gravità della caduta, tanto che il gioco è proseguito per qualche istante. Ma vedendo poi che Enderby non dava segni di reazione, si è fermato tutto per permettere allo staff medico di intervenire.

La partita è stato interrotta per ben 15 minuti, quanto è servito per soccorrere e immobilizzare Enderby evitando problemi peggiori. Il colpo subito alla base del collo, dietro la nuca, ha costretto la giocatrice a lasciare il campo in barella e supportata da una maschera per l'ossigeno. Trasportata in ospedale, dove è rimasta in osservazione per tutta la notte, le prime indiscrezioni sul suo stato di salute sono apparse buone.

"Non è stato uno spettacolo decisamente piacevole - ha dichiarato a fine partita il manager del Liverpool femminile, Gareth Taylor - Ovviamente Mia è stata portata via in barella per precauzione anche se non ho ancora potuto parlare con lo staff medico. Con questo tipo di infortuni, è davvero fondamentale curarli adeguatamente e senza indugio".