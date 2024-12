Francia, furto nella casa di Lavezzi a Neuilly-sur-Seine

Secondo quanto riportato da Le Parisien , il furto è avvenuto in una delle zone residenziali più esclusive di Parigi , a Neuilly-sur-Seine , dove l’ex calciatore ha la sua abitazione. I ladri hanno sottratto oggetti di lusso, tra cui gioielli, senza lasciare tracce evidenti. Le forze dell'ordine stanno ora cercando di stimare l'importo del bottino, mentre la procura di Nanterre ha avviato un’indagine per cercare di fare luce sull'accaduto.

Momento difficile per El Pocho

Dopo il suo ritiro dal calcio nel 2019, Lavezzi ha affrontato diverse difficoltà, tra cui un ricovero in una clinica specializzata a Buenos Aires a gennaio di quest’anno. Il motivo del trattamento, come dichiarato dal suo legale, non è legato a problemi di droga o alcol, ma piuttosto a un disturbo psichiatrico noto come ipomania, che influisce sul tono dell’umore. Lavezzi ha spiegato: “È dura, ma devo farlo. Devo cambiare la mia vita e le mie abitudini. Devo fare tutto questo per mio figlio”, mostrando determinazione nell’affrontare questa delicata fase della sua vita.