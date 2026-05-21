Arriva una bocciatura totale per Niclas Fullkrug, attaccante tedesco del Milan. Il centravanti non prenderà parte alla prossima spedizione della Germania ai Mondiali, complici anche le prestazioni opache della sua mezza stagione in rossonero. Senza troppi giri di parole, il CT Julian Nagelsmann ha spiegato la sua decisione: "Negli ultimi due anni ha segnato pochissimo".

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui

Nagelsmann esclude Fullkrug dalla lista dei convocati della Germania

🚨🇩🇪 Players left out by Nagelsmann for German national team at the World Cup.



❌ Marc-Andre ter Stegen

❌ Robert Andrich

❌ Noah Atubolu

❌ Yann Aurel Bisseck

❌ Niclas Füllkrug

❌ Karim Adeyemi

❌ Kevin Schade pic.twitter.com/kEOzviMP72 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026

Fullkrug, i numeri e il suo futuro

Non andrà negli Stati Uniti Fullkrug e non giocherà il Mondiale con la sua nazionale, la Germania . Lo ha deciso il tecnico, Julian Nagelsmann. Che ha anche motivato l'esclusione del centravanti facendo riferimento alle sue ultime due stagioni, decisamente poco prolifiche: "Per lui parlano i numeri e il rendimento in zona gol con West Ham e Milan. Ha segnato pochissimi gol negli ultimi due anni. Dobbiamo considerare che con il Milan spesso doveva difendere e partiva dalla panchina, ma non ha segnato e qualcuno doveva rimanere fuori". Con la Germania, il centravanti ha giocato solamente agli Europei del 2024 e alla passata edizione della Nations League.Del resto le statistiche parlano chiaro e confermano il dato citato dal tecnico ex Bayern Monaco e Lipsia. Arrivato a gennaio in Italia, il classe 1993 ha segnato solamente una rete, nella partita contro il Lecce vinta proprio grazie al suo gol. Non era andata meglio la sua esperienza con il West Ham , dove era arrivato nel 2024. Nella sua prima stagione ha siglato appena tre reti e nella prima parte di quella attuale ha giocato solo otto gare e non ha mai gonfiato la rete. Un periodo decisamente negativo se consideriamo che con ilfece 12 gol e otto assist in campionato.

Adesso il tedesco dovrà pensare al suo futuro e a rilanciare la sua carriera. Non verrà riscattato dal Milan, tornerà al West Ham e sarà sicuramente ceduto. Per lui hanno espresso interesse il Wolfsburg in Bundesliga e il Venezia in Serie A.

Vuoi vedere eventi calcistici e sportivi in streaming gratis su BET365? Clicca qui