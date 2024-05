Galatasaray campione di Turchia, Icardi vince il “derby” con Dzeko

L'argentino con un'altra doppietta si laurea capocannoniere e fa vincere la Super Lig ai giallorossi con 102 punti, a tre lunghezze dai gialloblù dopo una stagione piena di polemiche

26 maggio 2024

Con il successo sul campo del Konyaspor (1-3) il Galatasaray si laurea campione di Turchia. Grande protagonista della sfida il capocannoniere del torneo, Mauro Icardi che con questa doppietta ha chiuso la Super Lig a 25 reti. 4 centri in più del rivale Dzeko, anche egli a segno su rigore nel 6-0 del Fenerbahce contro l'Istanbulspor. I gialloblù, quindi, chiudono al secondo posto a 99 punti dietro il Gala che ha terminato la stagione a 102. Icardi, perciò, vince il titolo e il suo "derby" tra ex numeri 9 con Dzeko, in un'annata dove non sono mancate le tensioni tra i due giocatori e non solo.

I momenti di questa pazza stagione in Turchia sono molteplici. Dal rinvio del derby di Supercoppa che si doveva giocare a Riad e, poi, giocata solo per pochi minuti ad aprile quando il Fenerbahce aveva schierato la primavera prima di uscire dal campo e del 3-0 a tavolino. I gialloblù, che a Gennaio avevano inserito tra le proprie file anche Leonardo Bonucci che minacciarono di concludere il campionato anzitempo per i disordini durante una sfida col Trabzonspor, fino al derby di una settimana fa che sembrava poter riaprire il discorso per la lotta al titolo che, però, è finito nelle mani del Galatasaray guidato dal suo bomber, Mauro Icardi.

Galatasaray, un campionato da record — Stagione, al di là delle polemiche, pazzesca per le due contendenti. Con 102 punti, il Galatasaray ha anche stabilito un primato incredibile: il miglior punteggio per una squadra nella storia della Süper Lig. Il precedente record di punti era stato stabilito dallo stesso club nel 1988/1989, quando il Galatasaray ottenne 93 punti. Invidiabile, quindi, anche i 99 punti del Fenerbahce che non sono bastati a far sì che Icardi e i suoi portassero a casa il titolo numero 24 della storia del club.