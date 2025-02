Galatasaray-Fenerbahce, dove vedere il match in Tv e in streaming

E' tempo di derby in Süper Lig. Alle ore 18 di oggi, lunedì 22 febbraio, fischio d'inizio di uno dei derby più attesi della storia del calcio turco. E' ancora presto per parlare di titoli o volate finali, ma le recenti polemiche hanno comunque infiammato una partita dal peso esponenziale per la classifica in cui il Galatasarayè capolista e a 6 punti di distanza dal Fenerbahce. Le continue polemiche dello Special One Mourinho hanno convinto la federazione turca a designare per la prima volta un arbitro straniero alla direzione di una sfida valida per il massimo campionato turco. Fischietto a Slavko Vinčić.