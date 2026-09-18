Niente Inghilterra per Gavi. Luis De la Fuente dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori migliori per il big match di domenica prossima contro l'Inghilterra. Questo perché il Comitato d'Appello della FIFA ha deciso di respingere il ricorso della RFEF per la sospensione della squalifica del giocatore del Barcellona a seguito dei momenti di tensione verificatisi durante la finale del Mondiale contro l'Argentina.

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Spagna, Gavi non ci sarà contro l'Inghilterra: ricorso respinto

Il big match di domenica prossima tranon avrà uno dei protagonisti principali, ovvero Gavi . Il giocatore del, infatti, è stato squalificato dallaper una giornata dopo i momenti di tensione avvenuti durante la finale contro l'lo scorso 19 luglio. Partita che ha visto trionfare la nazionale di Luische, dunque, perde un pezzo molto importante in vista della partita contro i Tre Leoni.

Il tecnico spagnolo dovrebbe annunciare la lista dei convocati entro tra oggi e domani ma ormai è chiaro che anche se il classe 2004 dovesse fare parte della spedizione in Nations League, cosa più che probabile, potrà debuttare solo nella seconda giornata, ovvero in occasione della sfida contro la Croazia in programma il 29 settembre. Oltre alla giornata di squalifica, inoltre, Gavi dovrà pagare anche una multa di 25.000 euro.

GRANADA, SPAGNA - 12 SETTEMBRE: Gavi (Spagna) esulta dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di qualificazione a UEFA EURO 2024 tra Spagna e Cipro, disputata allo stadio Nuevo Los Cármenes il 12 settembre 2023 a Granada, in Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Come riporta Mundo Deportivo, la Federazione Spagnola ha fatto di tutto per convincere la FIFA a revocare la squalifica del 22 enne citando come esempio il caso di Folarin Balogun. Come ricordiamo, il giocatore del Monaco era stato squalificato per una giornata ma poi la Federazione è tornata sui suoi passi consentendogli di scendere in campo negli ottavi di finale. Oltre a Gavi, anche Leandro Parederes è stato punito ma con una pena molto più dura: ben 10 giornate di squalifica. L'ex Roma aveva infatti aggredito Eric Garcia subito dopo il fischio finale della partita.