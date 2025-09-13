La partita, finita 0-0, ha visto una serie di disordini prima e dopo le ostilità. Lancio di razzi nel settore locale e invasione di campo con obiettivo i giocatori ospiti.

Razzi, petardi, invasione di campo e rissa. È questo quello che ha lasciato il derby tra Hallescher e Chemie Leipzing. La partita, disputata ieri sera e valevole per la settima giornata della Regionalliga Nordost, la quarta divisione in Germania, è terminato a reti bianchi ma il risultato finale è completamente passato in secondo piano per quello che è successo prima e, soprattutto, dopo la partita.

Germania, Hallescher e Chemie Leipzing termina in rissa: non ci sarebbero feriti — Quella di ieri è stata decisamente una giornata da cancellare per il calcio tedesco. Scene drammatiche si sono verificate durante il derby tra Hallescher e Chemie Leipzig. Subito dopo il fischio finale, i tifosi ospiti hanno lanciato petardi e razzi sul campo e verso i settori di casa, dove erano sedute famiglie con bambini. Questi si erano resi protagonisti di disordini ancora prima dell'inizio delle ostilità. Come riporta il quotidiano Kicker, infatti, hanno lanciato razzi nel settore locali provocandone i primi scontri. È stato necessario l'intervento della polizia.

Ma alla fine della partita, terminata 0-0, si è creato il caos totale. I tifosi dell'Halle hanno preso d'assalto il campo e, in risposta alle azioni dei tifosi del BSG, hanno tentato di raggiungere il settore ospiti. Ne sono seguiti scontri fisici con i giocatori del Lipsia, tanto da costringere questi ultimi a fuggire dal campo. Secondo l'allenatore Adrian Alipour, nessuno dei suoi giocatori fortunatamente è rimasto ferito. Solo il massiccio dispiegamento di poliziotti ha posto fine ai disordini.

Feriti che, invece, ci sono stati tra i tifosi. Se ne conterebbero tre ma senza gravi danni. Entrambi i club hanno condannato gli episodi e annunciato che avrebbero aperto un'indagine. Dal punto di vista sportivo, con questo pareggio l'Hallescher mantiene la testa della classifica con 19 punti ma viene raggiunto dalla Lokomotive Leipzing, mentre il Chemie conquista dopo 7 giornate il primo punto della stagione. Un pareggio, dunque, molto amaro per i padroni di casa.