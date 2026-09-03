Ci sono calciatori che diventano simboli di un solo club e altri che attraversano confini apparentemente invalicabili senza perdere la propria grandezza. Gordon Smith appartiene alla seconda categoria, ma la sua storia è ancora più straordinaria: è stato il grande idolo dell'Hibernian, ha poi conquistato il campionato con i rivali cittadini degli Hearts e ha completato la sua incredibile carriera vincendo ancora con il Dundee.

Una traiettoria difficilmente replicabile, che lo ha reso l'unico calciatore capace di vincere il campionato scozzese con tre club diversi: cinque titoli complessivi, tre con l'Hibernian, uno con gli Hearts e uno con il Dundee. E senza aver mai indossato le maglie di Celtic o Rangers, le due storiche potenze dell'Old Firm.

Dall'amore per gli Hearts alla leggenda dell'Hibernian

La storia di Smith ha un primo paradosso. Nato a

, il giovane Gordon era tifoso degli Hearts e sembrava destinato a iniziare la propria carriera con la squadra di Tynecastle. Fu invece l'Hibernian ad anticipare tutti e a portarlo a Easter Road.

Il suo debutto, nell'aprile del 1941, fu già un segnale del destino:

in una vittoria per 5-3. Aveva appena 16 anni e, in un solo pomeriggio, il ragazzo che avrebbe potuto vestire la maglia granata si presentava al calcio scozzese con tre gol nel derby.

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Da lì nacque una storia lunghissima con l'Hibernian. Smith divenne una delle grandi stelle dei

, la celebre linea offensiva formata insieme a

. Fu quella squadra a regalare agli Hibs uno dei periodi più gloriosi della loro storia.

Con Smith protagonista, l'Hibernian vinse il campionato nelle stagioni 1947-48, 1950-51 e 1951-52. Lui divenne il volto di una generazione, un'ala capace di unire controllo di palla, dribbling, velocità e gol. Per il club realizzò 364 reti in oltre 500 presenze, un primato ancora associato al suo nome.

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L'infortunio, la fine annunciata e la scelta più impensabile

Nel 1959, però, sembrava tutto finito. Un serio problema alla caviglia aveva compromesso il rendimento di Smith e l'Hibernian decise di lasciarlo andare. Per molti, a 35 anni, la sua carriera era ormai arrivata al capolinea.

Smith, invece, non aveva alcuna intenzione di arrendersi. Pagò personalmente l'operazione e cercò una nuova possibilità. La trovò proprio dove nessuno avrebbe potuto immaginare: negli Hearts, i grandi rivali dell'Hibernian e, per ironia della sorte, la squadra per cui aveva tifato da ragazzo.

Quella che sembrava una scelta rischiosa si trasformò immediatamente in un successo. Nella sua prima stagione a Tynecastle, Smith conquistò il campionato scozzese 1959-60 e anche la Scottish League Cup. Il calciatore che l'Hibernian aveva lasciato partire era tornato campione. E lo aveva fatto con l'altra metà di Edimburgo.

Il Dundee e un record ancora unico

La seconda stagione con gli Hearts fu condizionata nuovamente dagli infortuni e Smith venne ancora una volta considerato vicino alla fine. Ma la sua storia non era ancora conclusa.

Nel 1961 passò al Dundee e, per la terza volta, riuscì a ribaltare ogni previsione. Nella stagione 1961-62, a 38 anni, contribuì alla conquista del primo campionato scozzese nella storia del club.

Fu il quinto titolo nazionale della sua carriera e quello che completò un'impresa senza precedenti: Hibernian, Hearts e Dundee. Tre squadre diverse, tre campionati diversi vinti, tre città e realtà calcistiche che raccontano quanto la carriera di Smith sia impossibile da ricondurre a una sola bandiera.

Non solo longevità: due semifinali di Coppa dei Campioni

La longevità di Smith non si limitò ai trofei nazionali. Con l'Hibernian prese parte alla prima edizione della

, contribuendo al cammino che portò gli scozzesi fino alle semifinali nel 1956.

Pochi anni più tardi, con il Dundee, riuscì a ripetersi. Nella stagione 1962-63 aiutò i Dark Blues a raggiungere nuovamente la semifinale di Coppa dei Campioni, dove il cammino si interruppe contro il Milan, poi vincitore della competizione. Due semifinali europee con due club diversi, in due momenti completamente differenti della carriera: un altro dettaglio che restituisce la dimensione di un giocatore capace di restare competitivo per oltre vent'anni.

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Una carriera che non appartiene a una sola maglia

Gordon Smith giocò

, indossò la maglia della Scozia e chiuse una carriera fatta di quasi 400 gol e circa 900 presenze complessive. Non fu mai espulso e venne ricordato anche come il

.

Ma ciò che rende davvero speciale la sua storia è il modo in cui ha attraversato il calcio scozzese. È stato una leggenda dell'Hibernian, è passato ai rivali degli Hearts vincendo subito e ha poi aiutato il Dundee a conquistare il primo titolo della propria storia. Non una carriera costruita intorno a una sola maglia, ma tre grandi capitoli, ognuno con un titolo da ricordare.

Forse è proprio questa la ragione per cui la storia di Gordon Smith continua a essere così affascinante. Nel calcio moderno si parla continuamente di bandiere e appartenenza, ma il caso di Smith racconta qualcosa di diverso: un giocatore può appartenere profondamente a più storie, a più città e perfino a più rivalità. E può diventare leggenda senza essere vestire soltanto un'unica maglia.