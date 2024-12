Kryeziu decide il derby di Zurigo: ‘Zuri’ ai quarti di Coppa Svizzera

Grasshoppers-Zurigo, derby della cittadina svizzera, termina 0-1. Basta una rete di Kryeziu nel secondo tempo, 'Zuri' ai quarti di Coppa.

Gennaro Dimonte 3 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 10:14)

Lo Zurigo batte il Grasshoppers 0-1 e passa ai quarti di finale di Coppa Svizzera. Al Letzigrund Stadium è Mirlind Kryeziu l'eroe della serata. Il difensore kosovaro l'ha sbloccata al 71' in mischia portando così il suo club al turno successivo della competizione. Annullata la rete degli Hoppers all'81' per una posizione di fuorigioco. Altra delusione per i ragazzi di Tomas Oral che aveva fatto una grande partita e messo in difficoltà i più quotati avversari in questo acceso derby.

Grasshoppers-Zurigo, la cronaca del match — Classico 4-4-2 per Tomas Oral con la coppia Maurin-Bojang in attacco per dare più fisicità. Più conservativo 5-4-1 per Roberto Moniz con l'italiano Andrea Marchesano unico riferimento offensivo. Il primo tempo è un dominio Hoppers: diverse le occasioni non sfruttate dai 'padroni di casa'. Bravo Brecher a respingere un tiro a botta sicura del capitano Abrashi. Ben nove tiri, si cui sei verso lo specchio, per il Grasshoppers ma il risultato rimane fermo sullo 0-0 all'intervallo.

Zurigo che non accetta più di contenere gli attacchi avversari e preme sull'acceleratore nella ripresa. Marchesano spreca un grande assist di Chouiar e calcia troppo debolmente. Al 71' ecco l'episodio che sblocca la sfida: passaggio filtrante di Matthew per Kryeziu che, di destro, infila Hammel. Dieci minuti più tardi arriva il pareggio del Grasshoppers ma il guardalinee alza la bandierina e segnala una posizione di fuorigioco. Non succede nient'altro: il derby è dello Zurigo così come il passaggio ai quarti di finale della Coppa Svizzera.