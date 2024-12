Grasshoppers-Zurigo, dove vedere il match in streaming e in tv

Grasshoppers-Zurigo, dove vedere il match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Svizzera in diretta tv e in streaming gratis.

Gennaro Dimonte 3 dicembre - 17:12

Grasshoppers-Zurigo non è un derby come gli altri ma la divisione tra tifosi della stessa città ma con valori diversi. Come succede in campionato, anche in Coppa di Svizzera non è mai troppo tardi per sfidarsi e "consolidare" la rivalità sportiva ma non solo. Le due squadre biancoblù si sfideranno negli ottavi di finale della competizione. Fischio di inizio martedì 3 dicembre alle 20:00 presso il Letzigrund Stadium.

Qui Grasshoppers — Percorso netto e senza gol subiti quello intrapreso dagli Hoppers fin qui in Coppa. Schiacciante successo per 0-9 contro i dilettanti del Regensdorf e 0-2 sul campo del Thun, formazione di Challenger League. Ben undici reti segnate, una tripletta a testa per Schurpf e Mabil e tanto entusiasmo per questa sfida sempre calda.

Momento decisamente negativo in campionato con soli 11 punti in sedici giornate e l'ultimo posto in classifica. Di buon auspicio però l'1-1 proprio contro i rivali nel derby giocato a Letzigrund il 30 novembre. Occhi rivolti su Lee Young-Jun in attacco.

Qui Zurigo — Due successi, rispettivamente per 0-3 e 0-2 per i ragazzi allenati da Ricardo Moniz in Coppa contro i dilettanti dello Zug e del Locle. L'obiettivo è quello di migliorare i risultato dei quarti di finale della scorsa stagione un trofeo che manca dal 2018.

Quarto posto, a meno due dal Basilea capolista, per l'FCZ in piena corsa per il titolo nonostante i tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare. Da tenere d'occhio il colombiano Juan Perea, autore di sei gol in campionato.

Grasshoppers-Zurigo, dove vedere il match in tv e in streaming — GRASSHOPPERS-ZURIGO IN TV - Il match in programma martedì 3 dicembre alle 20:00 presso il Letzigrund Stadium non verrà trasmessa da nessuna emittente tv. Per chi è al confine con la Svizzera potrebbe avere la possibilità di seguire la partita su RSI, canale elvetico di lingua italiana.