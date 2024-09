L'ex difensore e nazionale russo, Aleksey Bugaev, è stato condannato a 9 anni e mezzo di carcere per traffico di droga. Nel 2004 aveva fatto parte dei convocati per gli Europei in Portogallo (7 le presenze)...

Sergio Pace Redattore 26 settembre 2024 (modifica il 26 settembre 2024 | 15:29)

Condannato a 9 anni e mezzo di carcere per traffico di droga. Questa la pesante sentenza di condanna nei confronti di Aleksej Bugaev, ex difensore che ha collezionato 7 presenze nella nazionale russa tra il 2004 e il 2005. Il 43enne avrebbe tentato di vendere 500 grammi di metilefedrina, una sostanza originariamente utilizzata per curare tosse e naso chiuso e trasformata in un narcotico.

Venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il deposito di stupefacenti, Bugaev avrebbe prelevato le sostanze dirigendosi poi verso Sochi. In quel momento l'ex calciatore, che aveva intenzione di vendere la droga, è stato prontamente individuato e fermato dalla polizia che lo ha trovato in possesso del carico di droga.

L'ex nazionale russo, Aleksej Bugaev (Foto di Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images)

E la condanna per Bugaev poteva essere ancor più pesante... — Bugaev ha negato tutto davanti al fermo di polizia professando la sua innocenza. Il processo non gli ha però dato ragione, dal momento che lui stesso alla fine ha ceduto e ha ammesso di essere colpevole. L'ammissione di colpa si è rivelata anche utile per ottenere una parziale riduzione della pena.

Bugaev, infatti, rischiava una condanna fino a 20 anni di reclusione secondo il Codice penale russo. In custodia cautelare dal novembre 2023, l'ex difensore russo ora sconterà la pena all'interno di una struttura carceraria di massima sicurezza.

Bugaev, classe 1981, in carriera ha vestito le maglia di Torpedo Mosca, Tom' Tosk, Lokomotiv Mosca, Chimki e Krasnodar. Ha vinto una Supercoppa di Russia con la Lokomotiv Mosca nel 2005. Nel 2004 ha fatto parte della lista dei convocati della Russia per gli Europei in Portogallo. Nel 2010 il ritiro dal calcio giocato.