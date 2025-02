I problemi per il Manchester City non accennano a finire: nuovo, lungo infortunio per un difensore. Non migliora nemmeno Nico Gonzalez

Lorenzo Ciabattini 14 febbraio 2025 (modifica il 14 febbraio 2025 | 19:04)

Non finiscono i guai per il Manchester City e per Pep Guardiola. L'allenatore dei citizen ha parlato quest'oggi in conferenza alla vigilia della sfida, in chiave Champions, contro il Newcastle di Howe, segnalando l'ennesimo infortunio in questa "maledetta" stagione per i campioni d'Inghilterra: "Akanji starà fuori dalle 8 alle 10 settimane, ha subito un infortunio all'adduttore contro il Real Madrid e sarà sottoposto a un intervento chirurgico questo sabato. Gli auguro una pronta guarigione perché l'impegno che ha messo in questa stagione è stato incredibile, lui e Aké hanno giocato in posizioni difficili. C'è stata una carenza di giocatori in difesa e il suo corpo ora ha detto basta".

"Anche Grealish in dubbio" — Un'altra tegola per il tecnico catalano, che in questo campionato è già stato costretto a fare i conti con il terribile stop del pallone d'oro Rodri. Notizie leggermente migliori, ma non proprio confortanti per i tifosi, arrivano sul fronte Grealish, costretto a lasciare il campo anzitempo contro il Real in Champions League: "Non è grave come Akanji. Non so però se sarà pronto per domani, temo che non lo sarà, ma lo valuteremo nelle prossime ore".