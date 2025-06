L'allenatore dei Citizens spende parole d'elogio per la squadra bianconera oggi allenata da Igor Tudor

Jacopo del Monaco 5 giugno - 09:51

Al Mondiale per Club, il Manchester City di Pep Guardiola affronterà la Juventus. Entrambe sono nello stesso girone insieme ad Al-Ain e Wydad Casablanca. In una recente intervista, il tecnico spagnolo ha parlato in maniera positiva dei bianconeri.

Guardiola: "La Juventus è incredibile sotto molti aspetti" Manca sempre meno all'inizio del Mondiale per Club. Per la prima volta nella storia della competizione, parteciperanno ben 32 squadre provenienti da ogni continente. Tra quelle rappresentanti l'Europa, ci sono la Juventus, qualificata grazie al ranking UEFA, ed il Manchester City, in quanto vincitore della Champions League 2022/2023, quando vinse in finale contro l'Inter grazie al gol di Rodri.

In una recente intervista ai microfoni di Bein Sports, Pep Guardiola ha elogiato i bianconeri, che affronterà il 26 giugno alle 21:00 (ora italiana) nell'ultima giornata della fase a gironi. Ecco le sue dichiarazioni sulla squadra allenata da Igor Tudor: "È il club più importante in Italia, magari non in Europa, ma in Italia è il club con il maggior seguito e il maggior numero di tifosi. La Juventus è un club davvero incredibile sotto molti aspetti e non vediamo l’ora di giocarci contro".

Il precedente in stagione — Citizens e bianconeri, in questa stagione, si sono affrontate in Champions e la Juventus ha avuto la meglio: 2-0 reti di Dusan Vlahović e Weston McKennie. Poi ha parlato del precedente, andato non bene per gli inglesi, in Champions League.

L'ex tecnico del Barcellona e del Bayern Monaco, però, ha dichiarato che la sfida di questo mese sarà diversa: "Ci siamo affrontati a Torino e abbiamo perso, ma ora hanno cambiato allenatore perché Thiago Motta ora non è più lì". Insomma, il Mondiale non è ancora iniziato, ma c'ha pensato Guardiola ad accendere gli animi, soprattutto per un big match così importante come quello tra il suo City e la Juve.