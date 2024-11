Manchester City, rivoluzione sospesa: Guardiola ad un passo dal rinnovo fino al 2026

Altro che ultimo ballo: dall'Inghilterra fanno sapere che il City è pronto ad offrire un altro anno di contratto a Pep Guardiola.

Lorenzo Maria Napolitano 16 novembre 2024 (modifica il 16 novembre 2024 | 16:31)

Già da inizio anno in Europa si parlava di una possibile "Last Dance" per Guardiola con il suo Manchester City, ma molto probabilmente non sarà così. Secondo quanto riporta Football Insider, media specializzato nel calcio britannico, l'ex allenatore del Barcellona potrebbe rivestire ancora per un'altra stagione le vesti di allenatore del City.

L'accordo, addirittura, stando alla fonte, sarebbe "concluso al 99%", con un annuncio che dovrebbe essere addirittura imminente. Questo legherebbe il club ed il tecnico spagnolo fino all'estate del 2026; dunque, sarebbe previsto il prolungamento di una sola stagione rispetto presente contratto tra le due parti. Questa notizia, peraltro, arriva in un momento particolarmente delicato per il Manchester City, che ha subito quattro pesanti sconfitte di fila.

La complicata stagione di Guardiola — Guardiola era stato accostato addirittura alla rappresentativa brasiliana, quando l'anno scorso si parlava di ultima stagione con la sponda blu di Manchester. Arrivò prontamente, però, una smentita da parte della Federazione. E dopo altre voci, la stagione è iniziata non nel migliore dei modi per l'allenatore spagnolo. In Premier League, ad esempio, il City si ritrova ad inseguire il Liverpool che al momento è al comando del campionato con un netto vantaggio di cinque punti sulla seconda.

E se pure, come ha ammesso stesso Guardiola, il City negli ultimi anni si è reso (quasi) sempre protagonista principale della Premier, i problemi non finiscono qui. Infatti, il Manchester City è stato eliminato anche dalla Coppa di Lega contro il Tottenham, e in Champions non è andata diversamente dato che al momento la squadra di Pep è in zona Play-off. Di certo, si sente parecchio l'assenza del neo Pallone d'Oro Rodri nella zona nevralgica del campo.

Però, a quanto pare, i recenti risultati non hanno affatto pregiudicati la posizione di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. D'altronde, l'ex allenatore del Barcellona ha senz'altro il merito di aver posizionato i Citizens sulla cartina geografica del calcio europeo, avendo conquistato qualsiasi tipo di trofeo.