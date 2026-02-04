Pep Guardiola continua la sua battaglia in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Carabao Cup contro il Newcastle . Questa volta sotto la lente d'ingrandimento del tecnico spagnolo c'è finita la morte di Renee Good e Alex Pretti , oltre il caso ICE che tanto ha fatto parlare nelle ultime settimane. Pensieri profondi e racconti che aiutano a far riflettere per Guardiola, che ha sostenuto un dibattito pacifico con i vari giornalisti.

"Ci uccidiamo a vicenda per cosa?", l'appello di Pep Guardiola

L'APPELLO DI GUARDIOLA -“Guardate cosa sta succedendo negli Stati Uniti – ha dichiarato – Renee Good è stata uccisa, era un’infermiera. Come poteva difendersi? E anche Alex Pretti. Come si può giustificare che si spari contro persone indifese? Sei persone lo hanno accerchiato, e poi gli hanno sparato. Se ha fatto qualcosa di male andava arrestato, messo in carcere, non ucciso”.