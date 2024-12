Guardiola torna a vincere ma non sorride: “Mi dispiace per Aké e Akanji, sfortunati e fuori ruolo”

Il City di Guardiola torna a vincere, ma il tecnico non sorride: ancora grave emergenza in infermeria.

Lorenzo Maria Napolitano 5 dicembre 2024 (modifica il 5 dicembre 2024 | 00:41)

Il Manchester City è tornato a vincere dopo più di un mese. La squadra di Pep Guardiola, oggi, contro il Nottingham Forest, ha riabbracciato Kevin De Bruyne, faro del centrocampo Citizens. Ed il suo apporto alla squadra è stato subito decisivo: il belga ha infatti realizzato un gol e confezionato un assist per Bernardo Silva, che ha aperto le marcature dopo pochi minuti.

Il team dell'ex allenatore del Barcellona, oltre ai tre punti e a De Bruyne, ritrova anche la continuità di gioco che tanto l'aveva contraddistinto in questi anni. Il Manchester City è stato sempre propositivo e ha rischiato diverse volte di trovare la via della rete; il risultato, infatti, sta quasi stretto ad Haaland e compagni. La partita è stata analizzata da Guardiola, che ha commentato diversi aspetti di questa partita, probabilmente punto d'inizio per ripartire alla conquista dei vertici della classifica.

Le parole di Pep Guardiola — Pep Guardiola ha sia commentato la prestazione dei singoli, che analizzato il momento che sta vivendo la squadra. In merito alla prima questione, l'ex allenatore del Barcellona ha detto su Grealish: "La prestazione di Jack? Davvero buona, ha giocato nel mezzo ed è stato coinvolto in molte cose. Spero che nelle prossime partite, se decido di giocare con lui in quella posizione, possa essere coinvolto nel terzo finale e decisivo con gol e assist".

Continuando a parlare del calciatore inglese, il tecnico del City ha spiegato: "Il nostro calcio è sempre costruito dal centrocampo. La qualità e loro fanno il nostro ritmo e il modo in cui dobbiamo suonare. Controlliamo il gioco e Jack ci ha dato quel ritmo. Quando accelerare e controllare, l'ha fatto davvero bene. Sono così felice per lui. Conoscono la sua qualità. Ha attributi per giocare a tenere il centrocampo, tenere la palla, rompere le linee e la compostezza".

Non sono mancati elogi anche ad altri calciatori. La partita di oggi, infatti, ha coinvolto in egual maniera tutti gli uomini di Guardiola. Su Gundogan, l'allenatore spagnolo ha affermato: "Con i problemi che abbiamo nel mezzo con due centrocampisti infortunati, Ilkay ha svolto un ruolo importante per noi. Tutti sono stati bravi".

Nonostante il ritorno alla vittoria, l'allenatore del Manchester City ha ricordato i problemi che la squadra si ritrova ad affrontare da diverso tempo. I Citizens hanno diversi giocatori in infermeria: soltanto oggi, ad esempio, è tornato a giocare Kevin De Bruyne, dopo un infortunio di due mesi rimediato contro l'Inter, in Champions League.

Guardiola ha tenuto a parlare soprattutto delle condizioni di Akanji e Ake: "Manu (Akanji, ndr) ha lottato molto negli ultimi negli ultimi due mesi, valuteremo domani le sue condizioni. Nathan, invece, non ha un bell'aspetto. In generale, posso solo ringraziarli per lo sforzo che fanno per giocare in posizioni che non sono naturali per loro. Vedremo cosa succederà tra tre giorni - ha continuato Guardiola -, sono molto triste per loro. Foden? Lui, invece, ha la febbre. Quando gli passerà sarà a disposizione".

Visualizza questo post su Instagram