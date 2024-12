Il Manchester City ritrova De Bruyne e torna alla vittoria: battuto 3-0 il Nottingham

Torna Kevin De Bruyne e il Manchester City ritrova la vittoria dopo più di un mese.

4 dicembre 2024

Guardiola ritorna a sorridere. Dopo più di un mese senza vittorie, il Manchester City conquista tre punti contro il Nottingham Forest e ritorna in pista per le zone più alte della classifica della Premier League. L'ultima vittoria era arrivata proprio all'Etihad Stadium, contro il Southampton (ultimo in classifica) il 26 ottobre. Da quel momento, in Inghilterra, la squadra di Pep Guardiola ha sempre perso.

La cronaca della partita — Per il quattordicesimo turno di campionato, Guardiola riabbraccia finalmente Kevin De Bruyne, dopo quasi due mesi di stop per un problema rimediato contro l'Inter, in Champions League. Il ritorno del belga si rivela subito prezioso per il Manchester City: proprio lui, infatti, serve l'assist per il primo gol dei padroni di casa, realizzato da Bernardo Silva dopo otto minuti dal fischio d'inizio.

De Bruyne continua il suo show e, su assist di Jeremy Doku, particolarmente ispirato questa sera, segna il gol del 2-0 trasformando all'incrocio di sinistra. Poco dopo, l'ex Rennes semina il panico e viene abbattuto in area di rigore; non fallosamente, però, secondo il direttore di gara. Il Manchester City non addormenta il gioco dopo la seconda rete, e continua ad attaccare.

All'Etihad sembra ritornato il vero Manchester City, quello che due anni fa alzava la Champions League in faccia alla squadra di Simone Inzaghi, conquistando tutto ciò che c'era da vincere. I ragazzi di Guardiola, con la presenza del ritrovato De Bruyne, raggiungono molto più facilmente la porta e rischiano di trovare il terzo gol in più occasioni. La partita la chiude definitivamente Doku al cinquantasettesimo minuto, che va a segno da pochi metri sfruttando nel miglior modo possibile un contropiede.

Questo risultato, e questa prestazione, metterà in allerta soprattutto la Juventus, che l'undici dicembre affronterà i campioni d'Inghilterra in carica nella sesta giornata di Champions League. Ricordiamo che entrambe le squadre non godono di un'ottima posizione nella massima competizione europea, sono infatti entrambe nella zona play-off con soli otto punti raccolti in 5 partite.

