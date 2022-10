Haaland contagioso: nel Molde 2 fa gol anche suo cugino, Albert Tjaaland…

Il 18enne attaccante, in attesa del grande salto, si distingue nella squadra B del Molde, team in cui ha brillato da giovanissimo anche l’attaccante del Manchester City

Per avvicinarsi al celebre cugino, però, bomber Tjaaland avrà molto lavoro da fare. A 22 anni, Haaland ha segnato 17 gol in 11 partite in questo inizio di stagione coi Citizens. Anche se Albert ha già attirato l’attenzione della stampa internazionale nei mesi scorsi, viste le 64 reti fatte in 37 partite a 17 anni durante la prima stagione nel settore giovanile del Molde, prima del successivo prestito al Bryne. L’istinto del gol è un vizio di sangue…