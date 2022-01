Tjaaland, il cugino del grande Haaland passa nel suo stesso club: il mitico Bryne…

Il 17enne attaccante va in prestito al Bryne, squadra in cui è già stato nel settore giovanile e nella quale ha mosso i primissimi passi calcistici il noto parente

“Fantastico firmare per il club nel mio cuore. In attesa della stagione” ha scritto Tjaaland sul suo profilo Instagram per celebrare la notizia, con tanto di emoticon varie. Diversi i commenti al post, tra cui spicca un “Non vedo l’ora di controllare le statistiche del gol”, a cui il giovane ha risposto con due cuoricini. Riuscirà Albert a scrivere record su record di gol come il noto parente Erling?