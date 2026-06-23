Erling Haaland continua a trascinare la Norvegia ai Mondiali 2026. Dopo la seconda vittoria consecutiva nel Gruppo I, l'attaccante norvegese è salito a quota quattro gol in appena due partite. Confermandosi uno dei grandi protagonisti della competizione e trascinando la sua nazionale in vetta alla classifica insieme alla Francia.

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Le parole di Haaland e il pizzico di scaramanzia tutto norvegese

La Norvegia ha infatti conquistato, gli stessi dei francesi, creando così grande attesa per lo scontro diretto che deciderà il primo posto del gruppo. Un appuntamento che sulla carta promette spettacolo, visto il talento presente da entrambe le parti e l'ottimo stato di forma delle due squadre.

Eppure, quando gli è stato chiesto un commento sulla sfida contro la Francia, Haaland ha risposto con il suo solito mix di ironia e disarmante sincerità: "Non mi interessa molto. Probabilmente ci batteranno e vinceranno il titolo".

Erling Haaland was asked about Norway’s Group I decider against France



“I don't care much. They'll probably beat us and win the title.”



😂😂😂😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/RKcmgfl4yf — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) June 23, 2026

Una frase pronunciata con il sorriso che ha immediatamente fatto il giro dei social, diventando virale tra tifosi e addetti ai lavori. Le risate che hanno accompagnato la dichiarazione testimoniano il tono scherzoso dell'intervento del bomber norvegese, che sembra voler togliere pressione alla sua squadra in vista dell'appuntamento più importante della fase a gironi.

Dietro la battuta, però, si nasconde anche il rispetto per una Francia che finora ha confermato il proprio status di favorita. I Bleus hanno vinto entrambe le partite disputate e, proprio come la Norvegia, si presentano allo scontro diretto con il massimo dei punti disponibili.

Dal canto suo, Haaland può guardare al prossimo match con grande fiducia. Quattro reti in due incontri rappresentano un bottino impressionante e certificano uno stato di forma eccezionale. L'attaccante è attualmente tra i migliori marcatori del torneo e continua a dimostrare perché venga considerato uno dei centravanti più forti del panorama mondiale.

Adesso tutte le attenzioni sono rivolte alla sfida contro la Francia. Al di là delle battute di Haaland, la Norvegia ha dimostrato di poter competere ad alti livelli e sogna di chiudere il girone davanti a una delle grandi favorite per la conquista del Mondiale.

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