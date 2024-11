L’ascesa delle stelle del nord: Haaland risponde a Gyokeres con una tripletta

Haaland segna una tripletta e fa 22 gol in stagione. Continua l'inseguimento a Gyokeres.

Lorenzo Maria Napolitano 17 novembre 2024 (modifica il 17 novembre 2024 | 20:43)

Erling Haaland cala il tris contro il Kazakistan e con un netto 5-0 la Norvegia termina al primo posto la sua Nations League. Nel Gruppo 3, Lega B, la squadra del cyborg del Manchester City ha chiuso con 13 punti guadagnati in 6 partite, mettendosi alle spalle Austria e Slovenia. Con la tripletta realizzata, il ventiquattrenne norvegese si porta momentaneamente al primo posto nella classifica marcatori della Nations League, con 7 gol realizzati in 6 partite. Un risultato eccezionale, quindi, ma è ancora più sorprendente che, a novembre, Haaland abbia già realizzato 22 gol in stagione.

Haaland risponde a Gyokeres — Con questa grande prestazione, Haaland risponde ad un attaccante che sta mettendo in discussione la sua legacy, lo svedese Viktor Gyokeres. L'attaccante dello Sporting Lisbona proprio ieri ha segnato l'ennesimo gol stagionale, il quinto in Nations League. E, con questo, è salito addirittura a 28 gol in stagione. Uno scontro accesissimo, quindi, quello tra due autentiche macchine da gol, che stanno mettendo a fuoco l'Europa a suon di gol.

I due attaccanti, che ad oggi si confermano i più in forma del panorama europeo, stanno significativamente contribuendo all'ascesa del calcio scandinavo. Haaland, con la Norvegia, e Gyokeres con la Svezia, stanno rendendo le loro rappresentative sempre più competitive. Le due stelle oltre a darsi battaglia nel corso di questa stagione per la Scarpa d'Oro, hanno il merito di essere le stelle più luminose della ribalta del calcio del nord, che sta presentando seriamente la sua candidatura per essere prossima capitale del calcio europeo.