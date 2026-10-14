Harry Kane sempre più continuo e decisivo. L'attaccante inglese continua a lasciare il segno e ora vede avvicinarsi uno dei record più prestigiosi della competizione, quello di Cristiano Ronaldo. La doppietta realizzata contro il Viking FK ha permesso al centravanti del Bayern Monaco di andare a segno per la nona partita consecutiva nella massima competizione europea, eguagliando un traguardo già raggiunto da Robert Lewandowski e Ruud van Nistelrooy.

Il record è più vicino, ma la doppietta non basta al Bayern contro il Viking

Il primato assoluto, però, appartiene ancora a, con la maglia del Real Madrid, il fuoriclasse portoghese riuscì a segnare inincontri consecutivi. Un risultato cheora può provare ad avvicinare, consapevole di avere davanti a sè un'occasione importante per riscrivere la storia del calcio europeo.

Real Madrid - Tottenham Hotspur - UEFA Champions League

MADRID, SPAGNA - 17 OTTOBRE: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) e Harry Kane (Tottenham Hotspur) conversano al termine della partita del Gruppo H di UEFA Champions League tra Real Madrid e Tottenham Hotspur, disputata allo stadio Santiago Bernabéu il 17 ottobre 2017 a Madrid, Spagna. (Foto di Laurence Griffiths/Getty Images)

La serata norvegese ha confermato il momenti straordinario e le capacità realizzative impressionanti del centravanti inglese, protagonista della rimonta del Bayern dopo un primo tempo complicato. Sotto di due reti, la squadra bavarese si è affidata al suo bomber per rientrare in partita. Kane ha prima trasformato un calcio di rigore al 54', poi ha firmato il pareggio del 2-2 con un colpo di testa appena sei minuti più tardi.

Il risultato finale, tuttavia, ha lasciato l'amaro in bocca ai tedeschi, che erano stati capaci di rimontare i due gol di scarto ed andare in vantaggio con il gol di Luis Diaz, raggiunti al 90' sul 3-3 dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Michael Olise.

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Nel mirino la storia della Champions League

A rendere ancora più significativa la rincorsa diè la qualità dei giocatori con cui condivide questo particolare primato.hanno costruito carriere straordinarie proprio grazie alla loro capacità di incidere nelle notti europee. Superandoli e avvicinandosi a Cristiano Ronaldo rappresenterebbe un ulteriore riconoscimento per un centravanti che, con la maglia del Bayern, sta confermando il proprio valore ai massimi livelli.

Il prossimo obiettivo è allungare la striscia a quota dieci, prima di tentare l'assalto alle undici partite consecutive di CR7. Riuscirci non sarà semplice, anche perché troverà sulla sua strada una delle difese più solide del panorama europeo nella prossima partita, l'Arsenal di Arteta. Con un gol nella sfida contro i Gunners, proverebbe a eguagliare il record nel match al Riyadh Air Metropolitano contro l'Atletico Madrid il 3 novembre.

Due avversari molto complicati da affrontare, soprattutto per la loro fase difensiva, che faranno di tutto per non permettere al centravanti inglese di realizzare questo incredibile record. Il record di Cristiano Ronaldo resiste dal 2018, ma il miglior marcatore inglese di sempre ha ormai dimostrato di poter competere con i grandi protagonisti della stoia della Champions League. La caccia è aperta: ora sarà il campo a dire se l'inglese riuscirà a raggiungere la leggenda portoghese.