Neil Critchley, manager degli Hearts, ha commentato così la sconfitta nel derby contro l'Hibernian

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali degli Hearts e di Sky Sports, Neil Critchley, manager dell'Heart of Midlothian, squadra sconfitta dall'Hibernian nel derby di Edimburgo, ha parlato così del match e della vittoria degli ospiti.

Hearts-Hibernian, le parole di Critchley nel post partita — Nel Critchley ha commentato così la sconfitta della sua squadra contro l'Hibernian nel derby di Edimburgo: "Non abbiamo giocato abbastanza bene. Abbiamo iniziato la gara con un buon piglio, ma l'autogol del vantaggio avversario è stato come un pugno in faccia per noi. Con un po' di fortuna avremmo potuto pareggiare subito la gara, ma non ci siamo riusciti. Nella ripresa, dopo il pareggio, abbiamo controllato la partita, ma alla fine su un episodio è arrivata la rete della sconfitta, è un po' la storia di questa nostra stagione, almeno fino a questo momento".

Critchley ha poi proseguito: "Dopo il gol del pareggio stavamo tenendo la partita benissimo, abbiamo avuto delle occasioni anche per trovare il vantaggio, poi abbiamo fatto un errore, un solo sbaglio. Non siamo stati bravi a difendere in area in un frangente ed è arrivato il secondo gol degli avversari. In questo momento poi non abbiamo molte alternative, giochiamo tante partite ravvicinate. Magari a gennaio ci saranno delle occasioni dal mercato per quelle che sono le nostre esigenze all'interno della rosa. Potrebbero esserci delle soluzioni che andranno a rinforzare l'organico da subito e renderci più forti per la seconda parte della stagione".

🗣️ “We’ve got to look for what we need in January”

🗣️ “I didn’t recognise us for long periods of the game”

Hearts boss Neil Critchley reflects on their 2-1 defeat to Hibs and discusses the upcoming transfer window ⬇️ pic.twitter.com/0s0ODUfFTL

Il manager degli Hearts ha poi concluso elogiando i suoi tifosi e tornando sulla prestazione dei suoi: "I nostri sostenitori oggi sono stati fantastici, ma noi non siamo stati abbastanza brillanti nel riuscire a portare a casa la partita. Per alcuni tratti di gara non ho riconosciuto i miei ragazzi. Ad oggi siamo troppo altalenanti, facciamo un passo avanti e poi, immediatamente, ne facciamo uno indietro. Abbiamo la necessità di trovare continuità".