Un dirigente turco mette in discussione la condizione del capitano argentino dopo l’ultima sconfitta, mentre aumentano le attenzioni di club argentini, arabi e del Milan sul suo futuro.

Eugenio D'Antonio 13 novembre - 10:30

La sconfitta del Galatasaray contro il Kocaelispor per 1-0 ha agitato le acque a Istanbul. Nonostante il club resti in vetta alla Superliga turca con 29 punti e continui il cammino in Champions League, il clima interno è diventato elettrico. Durante la riunione mensile del Consiglio, un dirigente ha puntato il dito contro alcune figure chiave della rosa, tra cui Mauro Icardi, protagonista di dichiarazioni che stanno facendo discutere in Turchia e oltre.

Galatasaray, le critiche interne e il caso Icardi — Secondo quanto riportato dal quotidiano Hürriyet, il dirigente Turcan Bolayır avrebbe preso la parola con tono acceso, criticando inizialmente alcuni giocatori turchi. Ma l’atmosfera si è fatta più tesa quando il discorso è arrivato a Mauro Icardi. Bolayır avrebbe accusato il capitano argentino di non essere al meglio della condizione: “Non può correre, non riesce a perdere l’eccesso di peso, ma deve sembrare simpatico. Non è accettabile! Un calciatore è un soldato... Se non rispetti questo, non puoi giocare nel Galatasaray”, avrebbe dichiarato.

Il dirigente ha aggiunto che, a suo avviso, l’ex PSG non sarebbe in grado di sostenere 90 minuti ad alta intensità. Il presidente Dursun Özbek ha tentato di smorzare i toni, senza però riuscire a frenare completamente l’intervento del collega. Eppure, i numeri di Icardi dal suo arrivo nel 2022 raccontano un’altra storia: 102 partite, 67 gol, 22 assist e cinque titoli. Nonostante una recente lesione, ha segnato sei reti nelle ultime 14 presenze.

Tra Argentina, Arabia e Italia: il futuro dell’attaccante Il futuro di Icardi resta avvolto nell’incertezza. In Argentina, secondo la stampa locale, Estudiantes avrebbe già chiesto informazioni in vista della scadenza del suo contratto a fine stagione. Il club guidato da Juan Sebastián Verón sembrerebbe più interessato rispetto ad altre squadre come l’América de México.

Parallelamente, il NEOM SC dell’Arabia Saudita avrebbe messo sul tavolo un’offerta di 10 milioni di euro annui. Ma il nome più sorprendente è quello del Milan: secondo Tuttosport, il club rossonero segue con attenzione l’attaccante. Un eventuale trasferimento al Diavolo avrebbe un sapore speciale, considerando che Icardi è stato capitano e simbolo dell’Inter, eterno rivale cittadino.