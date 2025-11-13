L'ex calciatore tedesco Toni Kroos, in una recente intervista, ha elogiato il giovane calciatore del Real Madrid Arda Güler ponendo però dei paletti su alcune voci che si stavano susseguendo. Il classe 1990, che lo scorso anno ha lasciato il calcio, ha espresso la sua felicità nel vedere il turco giocare con più continuità. Tuttavia, l'ex Bayern Monaco ha voluto mettere un punto sul paragone che viene fatto tra i due.
IL PUNTO DI VISTA
La sentenza di Toni Kroos su Arda Güler: “Lui non è il mio successore”
Recentemente intervistato da Sport1, il classe 1990 ha voluto esprimere la sua opinione riguardante Arda Güler, 20enne nato ad Ankara ed attualmente al Real Madrid. Queste sono state le sua parole: "Sono contento che stia giocando di più e se lo merita per le sue qualità calcistiche. È uno su cui contare per il futuro. Essendo un calciatore più offensivo, ha caratteristiche diverse dalle mie e quindi non è il mio successore. In generale, sono felice per lui. Abbiamo giocato insieme al Real e tocca la palla in maniera delicata. Spero che possa continuare a giocare con questa regolarità perché sono così si cresce nel calcio. In questo modo, Güler lascerà il segno al Real Madrid molti anni ed io sono convinto di ciò". Poi, ha parlato anche di quel che sta facendo attualmente: "Lavoro tutti i giorni presso la mia accademia al Madrid, dove alleno due squadre".
Nel corso della sua carriera agonistica, Kroos ha vestito le maglie di Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Real Madrid. Soprattutto con quella dei bavaresi e dei Blancos, il 35enne teutonico ha vinto diversi trofei nazionali ed internazionali, tra i quali spiccano le 6 Champions League vinte: la prima col Bayern nel 2013 e le altre cinque col Real tra il 2016 ed il 2024. Con la Nazionale Tedesca, invece, Kroos ha vinto il Mondiale in Brasile nel 2014 e lo scorso anno, con l'eliminazione ai quarti finale dell'Europeo per mano della Spagna, ha detto addio al calcio giocato.
