Kroos: "Arda Güler non è il mio successore ma sono contento per lui"

Recentemente intervistato da Sport1, il classe 1990 ha voluto esprimere la sua opinione riguardante Arda Güler, 20enne nato ad Ankara ed attualmente al Real Madrid. Queste sono state le sua parole: "Sono contento che stia giocando di più e se lo merita per le sue qualità calcistiche. È uno su cui contare per il futuro. Essendo un calciatore più offensivo, ha caratteristiche diverse dalle mie e quindi non è il mio successore. In generale, sono felice per lui. Abbiamo giocato insieme al Real e tocca la palla in maniera delicata. Spero che possa continuare a giocare con questa regolarità perché sono così si cresce nel calcio. In questo modo, Güler lascerà il segno al Real Madrid molti anni ed io sono convinto di ciò". Poi, ha parlato anche di quel che sta facendo attualmente: "Lavoro tutti i giorni presso la mia accademia al Madrid, dove alleno due squadre".