Il Barcellona ritrova Yamal e agguanta la finale: termina 2-0 contro l’Athletic

Il Barcellona ritrova Yamal e la vittoria: con il 2-0 all'Athletic la squadra di Flick guadagna il pass per la finale di Supercoppa.

Il Barcellona con una grande manifestazione di forza strappa il pass per la finale di Supercoppa di Spagna contro l'Athletic Bilbao. Parte dal primo minuto anche Lamine Yamal in questa partita, ritrovato dopo un mese di stop per infortuno alla caviglia rimediato contro il Leganés. Il match viene subito indirizzato sulla strada che vuole percorrere il Barça, che nel primo tempo trova la rete del vantaggio grazie a Gavi, che insacca alle spalle di Unai Simón dopo appena 17 minuti.