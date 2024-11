Il Barcellona vince il derby, ma Flick bacchetta: “Male nel 2° tempo”

Il Barcellona supera 3-1 l'Espanyol nel derby di Catalogna e allunga in classifica sul Real Madrid , ora distante 9 lunghezze dai blaugrana, ma con una gara in meno. Al termine della sfida disputata Estadio Olímpico ha parlato in conferenza stampa l'allenatore del Barça Hans-Dieter Flick .

Barcellona, Flick: "1° tempo spettacolare, ma nella ripresa..."

Successo nel derby, primo posto in Liga, vantaggio in classifica rassicurante sul Real Madrid, eppure Hans-Dieter Flick non è soddisfatto. Nella conferenza stampa post-Espanyol l'allenatore del Barcellonaha bacchettato i suoi calciatori, colpevoli di aver perso concentrazione nel 2° tempo: "Nel primo tempo abbiamo disputato una partita spettacolare, ma nella seconda frazione di gioco abbiamo perso concentrazione. Non è la prima volta che succede questa cosa, per questa volta va bene perchè siamo riusciti ad ottenere la vittoria, ma mercoledì non ammetterò una cosa del genere".