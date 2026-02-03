L'azienda era già sbarcata nelle scorse settimane nel mondo del calcio stringendo una partnership con il Vitoria, e ora punta a stringere accordi anche con il Brasileirão Femminile

La piattaforma internazionale di annunci per adulti Skokka, che ha debuttato come sponsor principale dell'Esporte Clube Vitória con una campagna contro la violenza di genere diventata virale in tutto il Brasile, starebbe valutando nuove opportunità di sponsorizzazione nel calcio femminile brasiliano.

Fonti vicine alla direzione dell'azienda indicano che i dirigenti della piattaforma hanno partecipato a colloqui preliminari con i dirigenti di club della Serie A1 e A2 del Brasileirão Femminile negli ultimi mesi. L'interesse nasce dopo l'esperienza positiva con la squadra femminile del Vitória, che fa parte dell'accordo di sponsorizzazione integrale firmato con il club bahiano.

Una categoria che lotta per le risorse — Il calcio femminile brasiliano vive un particolare paradosso. Le calciatrici hanno milioni di follower sui social e sono figure di rilievo a livello internazionale, ma i loro club continuano a operare con budget molto inferiori rispetto alle squadre maschili. La maggior parte delle squadre di Prima e Seconda Divisione si arrangia con quello che c'è: sponsor piccoli, supporti che vanno e vengono, soldi che non bastano mai.

L'azienda avrebbe identificato questo divario come un'opportunità. Un dirigente che ha chiesto l'anonimato ha commentato che "il calcio femminile rappresenta un'opportunità reale di contribuire allo sviluppo dello sport brasiliano. La nostra esperienza con il Vitória è stata positiva, e valutare altre partnership ha senso strategico".

Il precedente del Vitória — L'accordo con il Vitória include già la squadra femminile del club, che compete nell'élite nazionale. Quell'esperienza ha funzionato come primo contatto dell'azienda con le particolarità del calcio femminile brasiliano e il suo potenziale di pubblico.

Nella prima giornata del Campionato Baiano 2026, la piattaforma ha lanciato la campagna "Sinal Roxo" (Segnale Viola), un'azione di sensibilizzazione contro la violenza domestica che ha modificato le maglie della squadra con macchie che simulavano ematomi. L'iniziativa fa parte del patto "Femminicidio Zero" del Governo di Bahia e si collega al lavoro che il marchio sta svolgendo con la ONG Fala Mulher da gennaio 2025.

L'alleanza con Fala Mulher — Fala Mulher è un'organizzazione brasiliana che offre orientamento, supporto psicologico e assistenza legale a donne in situazione di violenza di genere e vulnerabilità sociale. Il suo lavoro è paragonabile a quello di associazioni italiane come BeFree o a Roma, oppure il CADMI a Milano: reti che accompagnano donne in contesti dove spesso lo Stato non arriva.

L'alleanza ha un focus particolare: accompagnare donne e donne trans che lavorano nel mercato delle accompagnatrici in Brasile, un settore che spesso rimane fuori dalle reti di protezione tradizionali. La campagna "Sinal Roxo" allo stadio del Vitória funziona come un'estensione di questo lavoro, portando nel calcio un messaggio già costruito nell'ambito digitale.

Una strategia che va oltre il logo sulla maglia — Il caso brasiliano è interessante non solo per i soldi investiti, ma per come vengono investiti. Invece di entrare con il logo e basta, il marchio ha costruito una strategia che include campagne sociali, alleanze con ONG e tecnologia di sicurezza. È un manuale d'ingresso per settori che tradizionalmente lo sport guardava con diffidenza.

Skokka, che fa parte del gruppo italiano Bakeca Incontri, porta nel calcio brasiliano un approccio già collaudato in Europa. In Italia, il calcio femminile ha fatto passi enormi negli ultimi anni con l'ingresso nella Serie A professionistica, ma il divario di investimenti con il maschile resta evidente. Se questo modello funziona in Brasile, è probabile che altre piattaforme del settore prendano nota, anche nel mercato europeo.